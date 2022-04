Το πατρικό σπίτι του Τζορτζ Χάρισον, του διάσημου μέλους των Beatles, στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, βγήκε σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία και πλέον θα γίνει μουσείο και θα προσφέρεται για ενοικίαση μέσω Airbnb.

Ο φανατικός θαυμαστής του Τζορτζ Χάρισον, Κεν Λάμπερτ, απέκτησε το σπίτι μέσω της δημοπρασίας και προχωρά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου σε μουσείο, μέσα στο οποίο θα μπορεί να μένει κανείς, αρκεί να το νοικιάσει μέσω Airbnb.

Ο 48χρονος Λάμπερτ, που κατάγεται από το Νιου Χάμσαϊρ, δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα είχε στην κατοχή του ένα κομμάτι της ιστορίας των Beatles, μέχρι που υπέβαλε προσφορά 171.000 αγγλικών λιρών και κανείς άλλος δεν έκανε μεγαλύτερη.

Τώρα ο Λάμπερτ, ο οποίος εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ο τρίτος ιδιοκτήτης του σπιτιού μετά τους Χάρισον. «Μόλις συνειδητοποίησα ότι απέκτησα το σπίτι, ήταν αρκετά σοκαριστικό» δήλωσε ο θαυμαστής του θρυλικού συγκροτήματος στην εφημερίδα New York Post.

