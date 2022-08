Από τις στιγμές των Όσκαρ που που κανείς δεν θα ξεχάσει είναι σίγουρα το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ. Η σκηνή μάλιστα, που έγινε τόσο viral, επιστρέφει και πάλι στην επικαιρότητα και αυτή τη φορά, με αφορμή μία νέα ταινία και πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Κρις Ροκ.

Η ταινία θα περιλαμβάνει μια σκηνή στην οποία ο Κρις Ροκ, ως διοργανωτής εκδηλώσεων δέχεται ένα χτύπημα από τον Λίο (Χαβιέ Μπαρδέμ), έναν ντράμερ που εμφανίζεται στη σκηνή εκείνη τη νύχτα σε έναν έρανο γκαλά, με. τους ηθοποιούς να υποδύονται στην ταινία τους εραστές.

Η Σάλι Πότερ αντιλήφθηκε αμέσως τους παραλληλισμούς μεταξύ της νέας ταινίας «Look at Me», που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, και του επεισοδίου στα Όσκαρ. «Είχα αυτό το συναίσθημα: “Εντάξει. Αυτό είναι ενδιαφέρον”» ανέφερε σε συνέντευξή της στη Guardian η 72χρονη σκηνοθέτιδα.

LOOK AT ME will premiere at the Venice Film festival on September 9. There is an interview about it in today’s Guardian. @chrisrock and @BardemAntarctic play opposite each other. @TheSavionGlover taps.

Love wins.https://t.co/7q6bWsnuk5