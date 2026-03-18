Αγγελική Ηλιάδη για Σάββα Γκέντσογλου: Είναι δική του απόφαση αν θέλει να βλέπει το παιδί μια – δυο φορές τον χρόνο

«Έχει επαφές με τον γιο μας, όχι όμως όσο θα έπρεπε» ανάφερε μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη. Ο Σάββας Γκέντσογλου είχε αποκτήσει μαζί της ένα παιδί, από τη σχέση που διατηρούσαν. Οι δυο τους χώρισαν το 2018 και όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν η τραγουδίστρια, διατήρησαν σχέσεις για το μεγάλωμα του γιου τους.

Σε νέα της συνέντευξη πάντως, στο περιοδικό «ΟΚ!» που κυκλοφορεί, η Αγγελική Ηλιάδη αφήνει αιχμές για τη στάση του πρώην συντρόφου της. Όπως ανέφερε, ο Σάββας Γκέντσογλου, δεν έχει τις επαφές που θα έπρεπε με το παιδί του. Τόνισε πως η απόφασή του να παραμείνει στην Καβάλα ήταν δική του. Δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω στα όσα συμβαίνουν μακριά από τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως ο έρωτας έπαιξε καταστροφικό ρόλο στη ζωή της. Αισθάνεται πως δεν πήρε αυτά που έδωσε σε σχέσεις της. Οι πράξεις, όπως τονίζει με νόημα, έχουν μεγαλύτερη αξία από τα λόγια.

Με τον Σάββα Γκέντσογλου δεν παντρευτήκατε και έχετε χωρίσει αρκετά χρόνια πια. Έχει επαφές με τον γιο σας;

Υπάρχουν επαφές, όχι όμως όσο θα έπρεπε, θα ήθελα και θέλει και ο μικρός. Αλλά είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά. Ζει στην Καβάλα και ήταν επιλογή του. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Έχω την αίσθηση ότι στη διάρκεια των χρόνων η προσωπική σου ζωή συχνά έχει επισκιάσει την επαγγελματική σου διαδρομή.

Μόνο σε μένα το είδες αυτό; Στην τηλεόραση βλέπεις να μην ασχολούνται με την προσωπική ζωή των άλλων; Σε μια συνέντευξή μου θα πω τα πάντα για τη δουλειά μου. Αλλά παίζει μόνο ό,τι αφορά τα προσωπικά. Έχω αποφασίσει πλέον ότι και να είμαι με έναν άνθρωπο δεν θα το πω. Στην τελική ποιον ενδιαφέρει αν είμαι ή δεν είμαι με κάποιον; Κανέναν. Αν κάποια στιγμή φάνηκε η προσωπική μου σχέση με έναν άνθρωπο, δεν ήταν κάτι που το «έσπρωξα» ποτέ εγώ στα κανάλια. Απλώς ζούσα ελεύθερα, δεν κρυβόμουν.

Τι ρόλο έπαιξε ο έρωτας στη ζωή σου;

Καταστροφικό. Ποτέ δεν πήρα ως γυναίκα αυτά που έδωσα. Θα μου πεις, δίνεις και δεν περιμένεις να πάρεις. Επειδή έκανα τα παιδιά μου, πάντα έβαζα τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα. Δεν έκανα επιπόλαιες σχέσεις στη ζωή μου. Είχα δύο σοβαρές σχέσεις, από τις οποίες έγινα μητέρα. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα που είχα για την οικογένεια και αυτά που ήθελα κυρίως για τα παιδιά μου, δεν τα πήρα ποτέ. Δεν θα πω ότι δεν αγαπήθηκα στη ζωή μου, αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Οι πράξεις έχουν για μένα μεγαλύτερη σημασία. Τα μεγάλα λόγια δεν μου λένε κάτι.

Η συνέντευξη της Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.