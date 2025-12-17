Αγγελική Ηλιάδη για την διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: Καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει

Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και μίλησε για τη φημολογία περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν μετά το άνοιγμα της διαθήκης που είχε συντάξει η γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ.

Η Αγγελική Ηλιάδη έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πως για εκείνη η υπόθεση με τη διαθήκη έχει κλείσει οριστικά. Ρωτήθηκε για τις κινήσεις του Φίλιππου Ηλιάδη και απάντησε πως ο καθένας μπορεί να κινηθεί όπως επιθυμεί.

Αρχικά η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τις φήμες, που θέλουν πρωτοκλασάτο τραγουδιστή να εμπλέκεται σε κακοποιητικές πράξεις: «Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον χώρο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι στο μυαλό. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε και να μιλάμε ανοιχτά. Δεν συμβαίνουν τα χειρότερα στη νύχτα», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Στη συνέχεια η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε: «Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και πιεσμένη, αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα».

«Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό», εξομολογείται χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές του παρελθόντος.

Μετά την τελευταία κίνηση του θείου της, Φίλιππου Ηλιάδη, να καταθέσει αγωγή για την ακύρωση της ιδιόχειρης διαθήκης της μητέρας του, Καίτης Γκρέυ, σύμφωνα με την οποία η εκλιπούσα άφηνε την περιουσία στον εγγονό της, Κωνσταντίνο, η Αγγελική Ηλιάδη απαντά: «Τι να σχολιάσω άλλο για τη διαθήκη της γιαγιάς μου; Για μας αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει με την απόφαση που έχει βγει και τέλος. Από κει και πέρα, καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει».

Στη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος – όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της. Κάτι που ο Φίλιππος Ηλιάδης αμφισβητεί.