Αγγελική Ηλιάδη: Μήνυση και αγωγή σε βάρος της τραγουδίστριας από την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, έδωσε εντολή στη δικηγόρο της να προχωρήσει σε αγωγή και μήνυση, σε βάρος της τραγουδίστριας. Από την πρώτη στιγμή επαναλαμβάνει πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης πρόσεχε και αγαπούσε την Αγγελική Ηλιάδη. Κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη της 48χρονης, που κρύβουν όπως πιστεύει, επαγγελματικές σκοπιμότητες.

Η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» και οι αναφορές της τραγουδίστριας σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ήταν όπως λέει η αδερφή του επιχειρηματία ακόμα «μια μαχαιριά στην καρδιά της». Έκανε λόγο για μια μεγάλη αδικία, τη στιγμή που ο αδερφός της δεν βρίσκεται στη ζωή για να δώσει απαντήσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η δημοσιοποίηση ολόκληρης της συνέντευξης, προκάλεσε θυμό στην αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, όπως ανέφερε η δικηγόρος της, Κατερίνα Μαυροειδή.

«Μίλησα χθες με την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη. Κι ενώ πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση, μετά τη συνέντευξη, χθες, αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της…

Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή» ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η δικηγόρος της Λίτσας Λαζαρίδη.

«Η κυρία Μαλλιωτάκη, μέχρι τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο μαζί του. Ήταν η μοναδική μόνιμη σύζυγος. Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση… Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν στην πορεία» πρόσθεσε στη συνέχεια η Κατερίνα Μαυροειδή.

«Η Μαρία Λαζαρίδη είναι πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο που έπαθε εγκεφαλικό, επικοινωνούσε μαζί μου και μου εξέφραζε τον πόνο της… Και γνωρίζοντας η κυρία Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό, αντί να προχωρήσει σε μια συνέντευξη και να προκαλέσει ψυχικό πόνο στην οικογένεια».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ανέφερε το πρωί της Πέμπτης (19-03-2026) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ευσταθούν τα όσα ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη. Η ίδια, όπως είπε, δεν ανεχόταν ποτέ κακοποιητικές συμπεριφορές σε σχέσεις της.