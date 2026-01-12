Lifestyle

Αγγελική Ηλιάδη: Χαμός στα social media με νέες φωτογραφίες της – «”Τουταγχαμών”, “Απόκριες”», γράφουν οι followers της

Η τραγουδίστρια δέχτηκε σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση
Μία σειρά από νέες φωτογραφίες της μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, όμως οι αντιδράσεις των θαυμαστών της δεν ήταν οι αναμενόμενες…

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα δημοσίευσε την Κυριακή (10.01.2026) κάποιες νέες φωτογραφίες της και έγραψε ως λεζάντα τη λέξη: «Ανεπίτρεπτο», όπως δηλαδή τιτλοφορείται το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί. Ωστόσο, οι followers της στάθηκαν και σχολίασαν την εξωτερική εμφάνιση της Αγγελικής Ηλιάδη.

Τα περισσότερα από τα σχόλια αναφέρουν ότι η εμφάνισή της έχει αλλάξει, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν απαράδεκτες εκφράσεις και λέξεις, όπως «Τουταγχαμών και Απόκριες». Υπάρχουν βέβαια και κάποια σχόλια που αποθεώνουν την καταξιωμένη τραγουδίστρια. Επίσης η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη κατάφερε να κερδίσει και πολλά likes.

 
 
 
 
 
Η Αγγελική Ηλιάδη δημοσίευσε μία σειρά από νέες φωτογραφίες της
Η Αγγελική Ηλιάδη δέχτηκε κριτική για την εξωτερική της εμφάνιση
Η Αγγελική Ηλιάδη δεν απάντησε στα αρνητικά σχόλια
Η Αγγελική Ηλιάδη δεν απάντησε στα αρνητικά σχόλια

«Διαβάζω σχόλια όταν θα κάνω μία δημοσίευση. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι να βγάζει ο άλλος όλα α ψυχολογικά του στα σχόλια, που συμβαίνει πολλές φορές. Χωρίς να έχω ποστάρει κάτι προκλητικό. Ήταν απλά μία φωτογραφία με το παιδί μου κι από κάτω έγραφαν πολύ άσχημα πράγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.

Μπλοκάρω και διαγράφω επειδή δεν μου αρέσει να υπάρχουν χυδαιότητες κάτω από τις φωτογραφίες μου. Δηλαδή η μάνα δεν φοράει μαγιό; Βγαίνει με την κελεμπία σε μία παραλία. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά ψυχολογικά, το έχουμε καταλάβει αυτό», είχε δηλώσει παλαιότερα η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξή της.

