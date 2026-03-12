Άγγελος Παπαδημητρίου για «Fort Boyard»: Ντράπηκα και κρυβόμουν στο σπίτι, αισθάνθηκα πως ρεζιλεύτηκα

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε στην Αθηναϊδα Νέγκα τη νύχτα της Τετάρτης (11-03-2026) για τη φιλοσοφία της ζωής του και για την εμπειρία του από τη συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι «Fort Boyard», το οποίο προβλήθηκε από το Star Channel τη δεκαετία του 2000.

Στο «Fort Boyard», ο Άγγελος Παπαδημητρίου βρισκόταν στον πύργο του φρουρίου και έθετε γρίφους στους παίκτες, οι οποίοι έπρεπε να τους λύσουν για να κερδίσουν κλειδιά. Υποδυόταν τον αινιγματικό σοφό που ζούσε απομονωμένος στον πύργο. Η εμπειρία που έζησε δεν του άφησε καλές εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έδειξε μετανιωμένος από τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι. Όπως είπε στην αρχή ένιωσε αμηχανία και ντροπή, καθώς τότε η τηλεόραση είχε για εκείνον διαφορετική εικόνα.

«Και στο Fort Boyard έτσι δεν έγινε; Ντράπηκα. Πήγα εκεί και μου λέει μια δημοσιογράφος “δεν ντρέπεστε κύριε Παπαδημητρίου να μπλέκετε με αυτά τα πράγματα;”. Τότε η τηλεόραση ήταν ένα πράγμα δυστοπτικό. Τον πρώτο χρόνο κρυβόμουν στο σπίτι, έγινε μια αποτυχία φοβερή και αισθάνθηκα πως ρεζιλεύτηκα. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε “θα έρθετε και στον επόμενο κύκλο;”. Γιατί λέω είχε επιτυχία; Ναι μου λέει, είναι επιτυχία του καναλιού», εξήγησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

«Τα αγαπώ τα λεφτά μέχρι εκεί που δεν με βαραίνουν. Τα πολλά λεφτά όσο μεγαλώνεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Κάνεις ατοπήματα φοβερά. Φίλοι που είχαν λεφτά δεν τα πήγαν καλά με τα λεφτά. Αγοράζεις τα πάντα, πρέπει να στερείσαι πράγματα που πρέπει να στερηθείς. Πόσα αυτοκίνητα θα πάρεις;», είπε σε άλλο σημείο ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην μακρόχρονη φιλία που είχε με τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο η οποία, ωστόσο, δεν είχε ξεκινήσει και με τους καλύτερους οιωνούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος Παπαδημητρίου εκμυστηρεύτηκε πως «εγώ ήμουν εχθρός του, ο άνθρωπος δεν με γνώριζε. Γίναμε πάρα πολύ φίλοι ως μεγάλοι. Ως παιδί, όμως, έλεγα στις φίλες μου “ή εμένα ή σας αρέσει ο Σαββόπουλος”. Με πείραζαν πιο πολύ τότε το αμπέχονο, τα μούσια και τα μαλλιά. Ούτε άκουγα καθόλου την μουσική που έφτιαχνε».