Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Δυστυχώς δεν είναι καλά, είναι μεταξύ ουρανού και γης

«Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα» ανέφερε ο Άγγελος Παπαδημητρίου για την Μαρινέλλα
Άγγελος Παπαδημητρίου και Μαρινέλλα
Άγγελος Παπαδημητρίου και Μαρινέλλα το 2016 / NDP PHOTO

Η Μαρινέλλα δίνει μάχη στα χέρια των γιατρών από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν κατέρρευσε επί σκηνής στο Ηρώδειο, μπροστά στους θαυμαστές της. Οι συγγενείς και οι δικοί της άνθρωποι αγωνιούν. Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, που παραχώρησε δηλώσεις την Κυριακή (08-03-2026) στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha και ρωτήθηκε για την υγεία της αξεπέραστης ερμηνεύτριας.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος διατηρούσε μία πολύ προσωπική και στενή σχέση με την Μαρινέλλα, τόνισε πως τα νέα δεν είναι ευχάριστα. «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως η σπουδαία ερμηνεύτρια έχασε τις αισθήσεις της, πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο ενώ τραγουδούσε το τρίτο κομμάτι του προγράμματος («Τα λόγια είναι περιττά») και η συναυλία διακόπηκε αμέσως. Διαγνώστηκε με σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Υγεία».

Έκτοτε, η καλλιτέχνιδα ακολουθεί μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, με τους στενούς συγγενείς της, να βρίσκονται διαρκώς δίπλα της. Οι θαυμαστές, όλοι εκείνοι που την αγαπούν, ευελπιστούν πως κάποια στιγμή θα καταφέρει να επανέλθει πλήρως.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Μαρινέλλας, που έλεγαν ότι τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά.

Για την Μαρινέλλα και την κατάστασή της, είχε μιλήσει προ ημερών και ο Κώστας Χατζής. Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς» είχε πει μεταξύ άλλων. 

