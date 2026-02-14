Αγίου Βαλεντίνου: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη γιορτή των ερωτευμένων με ατάκες που άφησαν εποχή

Η Φίνος Φιλμ δημοσιοποίησε στο Instagram ένα βίντεο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, με σκηνές από ταινίες που «έσπασαν» τα ταμεία και άφησαν εποχή.

Ανα καιρούς η Φίνος Φιλμ δημιουργεί και ανεβάζει viral χιουμοριστικά βίντεο με μοντάζ από ατάκες και σκηνές ταινιών, που σχετίζονται με γιορτές, παγκόσμιες ημέρες ή θέματα της επικαιρότητας. Αυτή τη φορά, αφορμή ήταν η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές παρελαύνουν, λέγοντας ατάκες που έγραψαν ιστορία.



«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Τα τελευταία χρόνια η Φίνος Φιλμ διατηρεί παρουσία στο διαδίκτυο. Το 2013 αναγκάστηκε να αποσύρει τις ταινίες της από το κανάλι της στο YouTube, ενώ τελικά έκλεισε και το λογαριασμό της στην πλατφόρμα.