Αιμίλιος Χειλάκης: Με έχουν κάνει cancel, δεν απαντώ σε σχόλια γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου και μίλησε για τον πόλεμο που του έχουν κάνει κατά καιρούς ορισμένοι και τον τρόπο που επέλεξε να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση ο ίδιος. Ποτέ όπως λέει δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει και να έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση.

Κατά καιρούς έχει τύχει να ανησυχήσει για τον αντίκτυπο τέτοιων πρακτικών στη δουλειά του. Όπως λέει ο Αιμίλιος Χειλάκης, αν έμπαινε στη διαδικασία να απαντήσει σε ένα σχόλιο για τον ίδιο, θα έδινε τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του με αυτό τον τρόπο να συνεχίσει.

«Η ακύρωση μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συνέχισε: «Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 να κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά. Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα».

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος είχε καταγγελθεί για σεξουαλική κακοποίηση.

«Πρέπει να αναλαμβάνεις τη γνώμη σου, το θάρρος της γνώμης σου, να λες αυτό που πραγματικά πιστεύεις και όχι αυτό που πρέπει να ειπωθεί, αυτό που κατά συνθήκη πρέπει να ειπωθεί, η μέση λύση δηλαδή. Και επίσης δεν πρέπει να κάνουμε cancel» σημείωσε ο ηθοποιός για την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί.