Akylas: Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ

Ο Akylas πέρασε μία περιπέτεια υγείας μετά το ταξίδι του στη Σκανδιναβία, λόγω Eurovision, καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα με οξεία αμυγδαλίτιδα.

Ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, δημοσίευσε ένα νέο story στο Instagram για να ενημερώσει τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του. Μάλιστα, ο Akylas τόνισε ότι σήμερα, Δευτέρα (30.03.2026) είναι η πρώτη μέρα που νιώθει καλύτερα.

«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο.

Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», ανέφερε στην ανάρτησή του ο νεαρός τραγουδιστής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Akylas είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα βίντεο με ορό στο χέρι και ενημέρωνε τους fans του ότι δεν μπορεί ούτε να μιλήσει, ούτε να φάει, ούτε να πιει νερό.