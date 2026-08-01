Ο Σταύρος Φλώρος συναντήθηκε με πρώην παίκτες του Survivor και έκανε βόλτα με κράνος πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Σταύρος Φλώρος ήταν ο μεγάλος άτυχος του φετινού Survivor, αφού το σοβαρό του ατύχημα τον ανάγκασε να ακρωτηριάσει το αριστερό του πόδι, όμως αυτός δεν το έβαλε κάτω και πλέον απολαμβάνει τη ζωή στην Αθήνα με φίλους και με χαρούμενη διάθεση.

Ο νικητής του Survivor βρέθηκε στο Μοναστηράκι μαζί με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή και έκανε μία επική βόλτα φορώντας κράνος πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο.

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Η personal trainer έκανε μία ανάρτηση στα social media με τη φράση «ο πραγματικός Survivor», δείχνοντας τον απεριόριστο σεβασμό που έχει προς το πρόσωπο του Σταύρου Φλώρου, μετά τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του που συνεχίζει να αντιμετωπίζει.

Οι θαυμαστές του Σταύρου Φλώρου συγκινήθηκαν με την ανάρτηση και το χαμόγελό του, παρά τις δυσκολίες που βιώνει και έσπευσαν να τον αποθεώσουν και να του στείλουν μηνύματα στήριξης για τη συνέχεια της αποκατάστασής του.