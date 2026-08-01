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Σύλβια Δεληκούρα: «Ο γιος μου είναι υπέροχο πλάσμα και έχει πολύ χιούμορ»

«Έχουμε και τις εντάσεις μας, αλλά και τις αγκαλιές μας και τις συζητήσεις μας» λέει η ηθοποιός
Σύλβια Δεληκούρα
Σύλβια Δεληκούρα / NDPPHOTO
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«Υπάρχει από πλευράς του γιου μου η διάθεση: “Τώρα μεγάλωσα, δεν θα μου πεις τι θα κάνω”» αποκάλυψε στη νέα της συνέντευξη η Σύλβια Δεληκούρα.

Μαζί με τον θεατρικό της παρτενέρ, Γιώργο Χρανιώτη έδωσε η Σύλβια Δεληκούρα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό ΟΚ!. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε από καρδιάς για τον γιο της και για την εξέλιξη της σχέσης τους με την πάροδο των χρόνων.

Σύλβια, ο δικός σου γιος, Ορφέας, ξεκινάει το φθινόπωρο στην Α’ Γυμνασίου. Έχει αλλάξει η σχέση σας, τώρα που είναι στην προεφηβεία;

Πολύ. Υπάρχει από πλευράς του η διάθεση: “Τώρα μεγάλωσα, δεν θα μου πεις τι θα κάνω”. Είναι υπέροχο πλάσμα και έχει πολύ χιούμορ. Υπάρχουν καταστάσεις που τις χειρίζεται με απίστευτη ωριμότητα.

Δεν μπορείς, όμως, να είσαι ζεν σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητας.

Κάποιες φορές καταφέρνω να είμαι ήρεμη και άλλες όχι. Έχουμε και τις εντάσεις μας, αλλά και τις αγκαλιές μας και τις συζητήσεις μας.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος σου για τον γιο σου;

Όταν γίνεσαι γονιός, το άγχος πάει πακέτο και σε κάθε ηλικία του παιδιού υπάρχει άλλο. Όσα χρόνια το παιδί πηγαίνει στο δημοτικό, νιώθεις ότι το έχεις σε ένα προστατευμένο πλαίσιο. Στο γυμνάσιο γίνεται κάπως πιο ανεξάρτητο. Τότε αποκτάς άλλες έγνοιες.

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