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Μαρία Μπεκατώρου: «Η ζωή είναι ωραία και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία»

«Καλό μήνα παιδιά! Ο Αύγουστος μας είναι εδώ. Να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά…» γράφει η Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Την Σαρδηνία επέλεξε η Μαρία Μπεκατώρου, για ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, από όπου φρόντισε να δημοσιεύσει μερικά στιγμιότυπα από τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

Τον Αύγουστο υποδέχτηκε η Μαρία Μπεκατώρου με μια αισιόδοξη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026).

Η παρουσιάστρια του MEGA, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης, συνοδεύοντάς τες με ένα νοσταλγικό μήνυμα.

«Καλό μήνα παιδιά! Ο Αύγουστος μας είναι εδώ. Να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά…

Τότε που μετρούσαμε μπάνια και παγωτά γιατί… Η ζωή είναι ωραία! Και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία!», έγραψε η Μαρία Μπεκατώρου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/Dbfh8yUDGCE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Η Μαρία Μπεκατώρου αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο νησί της Ιταλίας, βάζοντας ένα hashtag στη λεζάντα του post της με την «Σαρδηνία» στα αγγλικά.

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