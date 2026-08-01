Μαρίνα Σταυράκη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Μύκονο

Τα βλέμματα στη Μύκονο «έκλεψε» η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία έκανε τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια του νησιού, άκρως εντυπωσιακή, λαμπερή και ευδιάθετη!

Η Μαρίνα Σταυράκη, για την βραδινή της έξοδο μαζί με τον Τούρκο σύντροφό της, Bulent Ozkan στην Μύκονο, επέλεξε να φορέσει ένα εφαρμοστό φόρεμα με μαύρη βάση διακοσμημένη με παγιέτες, μεταλλικά στοιχεία και μακριά κρόσσια στο τελείωμα.

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Μάλιστα, όπως μετέδωσε το Mykonos Live Tv, η ίδια ολοκλήρωσε το glam με vintage αισθητική λουκ της με χρυσή τσάντα, φαρδιά χρυσή ζώνη στην μέση και μαντήλι στο κεφάλι. Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της.

Η σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία φαίνεται να εξελίσσεται δυναμικά, με το ζευγάρι να μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές μαζί.

«Προχωράμε βήμα βήμα και μαζί. Ζούμε μια εξαιρετικά όμορφη περίοδο και θεωρώ πως όσα λέω δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο ερωτευμένη είμαι», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρίνα Σταυράκη.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι πλέον βλέπει διαφορετικά την Τουρκία, εξαιτίας της σχέσης της με τον Bulent Ozkan, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζήσει εκεί στο μέλλον.