Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μαρίνα Σταυράκη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Μύκονο

Το Mykonos Live Tv εξασφάλισε πλάνα με την Μαρίνα Σταυράκη και τον σύντροφό της στο νησί των ανέμων
Μαρίνα Σταυράκη
Μαρίνα Σταυράκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα βλέμματα στη Μύκονο «έκλεψε» η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία έκανε τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια του νησιού, άκρως εντυπωσιακή, λαμπερή και ευδιάθετη!

Η Μαρίνα Σταυράκη, για την βραδινή της έξοδο μαζί με τον Τούρκο σύντροφό της, Bulent Ozkan στην Μύκονο, επέλεξε να φορέσει ένα εφαρμοστό φόρεμα με μαύρη βάση διακοσμημένη με παγιέτες, μεταλλικά στοιχεία και μακριά κρόσσια στο τελείωμα.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το Mykonos Live Tv, η ίδια ολοκλήρωσε το glam με vintage αισθητική λουκ της με χρυσή τσάντα, φαρδιά χρυσή ζώνη στην μέση και μαντήλι στο κεφάλι. Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της.

Η σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία φαίνεται να εξελίσσεται δυναμικά, με το ζευγάρι να μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές μαζί.

«Προχωράμε βήμα βήμα και μαζί. Ζούμε μια εξαιρετικά όμορφη περίοδο και θεωρώ πως όσα λέω δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο ερωτευμένη είμαι», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρίνα Σταυράκη.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι πλέον βλέπει διαφορετικά την Τουρκία, εξαιτίας της σχέσης της με τον Bulent Ozkan, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζήσει εκεί στο μέλλον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
149
133
125
105
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα ξεσήκωσαν την Κεφαλονιά, τραγουδώντας live: Οι αναρτήσεις της Σίλιας Κριθαριώτη
Τα στιγμιότυπα από τη βραδιά κατέγραψε η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί με τους καλούς της φίλους και φρόντισε να δημοσιεύσει εικόνες και βίντεο
Καλομοίρα και Κωνσταντίνος Αργυρός
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι τρυφερές αναρτήσεις με την κόρη τους από τις διακοπές στη Μύκονο
Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από γραφικά σοκάκια, όμορφα ξωκκλήσια αλλά και μία δική της φωτογραφία που όπως είπε, την έβγαλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
17
Newsit logo
Newsit logo