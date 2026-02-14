Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ήταν συνειδητή μου απόφαση να μην κάνω παιδί, λόγω δουλειάς δεν θα μπορούσα να του αφοσιωθώ

«Δεν θα μπορούσα να αφοσιωθώ σε ένα παιδί, στον βαθμό που θα έπρεπε», αναφέρει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Για την απόφαση να μην κάνει παιδί αλλά και για τα πρώτα βήματά της στην τηλεόραση, μίλησε με ειλικρίνεια η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε συνέντευξη που έδωσε στο Secret.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν θέλησε να κάνει παιδί καθώς πίστευε πως δεν θα μπορέσει να του αφοσιωθεί όπως αρμόζει.

«Ήταν συνειδητή µου απόφαση να µην κάνω παιδί. Θεωρούσα ότι κάνοντας αυτήν τη δουλειά δεν θα μπορούσα να αφοσιωθώ στον βαθμό που θα έπρεπε σε ένα πλάσμα που θα έφερνα στον κόσμο, και μιλάω πάντα για µένα και τις δικές µου δυνατότητες», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Βεβαίως οι γυναίκες δουλεύουν και κάνουν και παιδιά. Εγώ είχα την ανασφάλεια ότι δεν θα τα κατάφερνα. Περίπου στα τριάντα µου το αποφάσισα», τόνισε.

Για τα πρώτα βήματά της στην τηλεόραση, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου θυμήθηκε την συμμετοχή της στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

«Εγώ πρώτα έπαιξα στη ”Λάµψη”, που είχε τότε 70% τηλεθέαση. Όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο και βγήκα στον δρόμο την άλλη ημέρα, µε κοίταγε όλος ο κόσμος και µε ρώταγε αν ήμουν αυτή που έπαιζε. Από εκεί και πέρα έγινα γνωστή. Στους ”∆ύο ξένους” µε είχαν ήδη γνωρίσει, καθώς είχα παίξει τέσσερα χρόνια στη ”Λάµψη”», κατέληξε.