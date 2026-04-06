Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δικαιώνεται επιτέλους η Ιωάννα Τούνη»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε νέες δηλώσεις και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην Ιωάννα Τούνη.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» λίγο πριν φύγει για τις Σεϋχέλλες, όπου θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα μαζί με τους φίλους. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εξομολογήθηκε ότι θέλει να γίνει μητέρα, ενώ αναφέρθηκε και στη δικαίωση της Ιωάννας Τούνη στη δίκη για το revenge porn.

«Θα καταλήξω σε τροπικά μέρη αυτή τη φορά. Θα πάμε Σεϋχέλλες. Σε τροπικά μέρη φέτος, ένα διαφορετικό Πάσχα. Και είναι και λίγο πρωτόγνωρο γιατί εγώ συνήθισα το Πάσχα να είμαι πάντα Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Τρίπολη, στα μέρη μου, οπότε είμαι για πρώτη φορά μακριά από τους γονείς μου», είπε αρχικά.

Για την προσωπική της ζωή εξομολογήθηκε: «Είμαι καλά. Θα σου πω ότι αυτή την περίοδο δεν στοχεύω τόσο στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητά μου. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνω πράγματα, να δουλεύω, να εργάζομαι, να νιώθω ανεξάρτητη και οι φίλοι μου πάρα πολύ, που πολλές φορές οι φίλοι είναι σαν οικογένεια».

«Εννοείται ότι θέλω να ερωτευτώ ξανά. Οι καλοί άνθρωποι, γιατί αυτούς θέλουμε, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Απλά ο έρωτας δεν είναι κάτι το προβλέψιμο. Δεν ξέρεις πού θα σε πετύχει και πότε θα σε περιμένει. Μπορεί να βγεις να κάνεις μια απλή βόλτα, να βγεις για πέντε λεπτά και να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Μπορεί να το σχεδιάζεις και να το κυνηγάς, που έχω πολλές φίλες που το κάνουν και καταλήγουν σε λάθος επιλογές, επειδή απλά βιάζονται και το θέλουν πολύ. Βλέπεις ότι τελικά δεν ταιριάζεις με όλους, αυτό κρατάω στο τέλος της ημέρας», πρόσθεσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Εννοείται είναι στο μυαλό μου η απόκτηση της οικογένειας. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά, συγκινούμαι όταν βλέπω παιδάκια έξω, κολλάω, έχω μαγνήτη. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω βάλει στόχο συγκεκριμένης ηλικίας, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ», αποκάλυψε στη συνέχεια για την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε για τη δίκη της Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση του revenge porn, σημειώνοντας ότι επιτέλους δικαιώθηκε.

«Δικαιώνεται επιτέλους αυτό το κορίτσι, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ ελάχιστα βέβαια μαζί της την περίοδο που ήμασταν στο “My Style Rocks”, γιατί κρατάει από τότε, είναι 9 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε, με χαρά. Δικαιώθηκε εννοείται κι ήμασταν όλοι δίπλα της» είπε στο τέλος της συνέντευξής της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για την πρώην συμπαίκτριά της στο τηλεπαιχνίδι μόδας.