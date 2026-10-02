Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα με τον σύντροφο της – «Αλλάξαμε τρία αεροπλάνα για να έρθουμε, αλλά we did it»

Η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Παρασκευής (02.10.2026) έλυσε το μυστήριο και αποκάλυψε στους followers της ότι βρίσκεται στην Κένυα έχοντας ως πρώτο σταθμό το Ναϊρόμπι, μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα στην Κένυα από την έντονη καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ετοιμάζοντας βαλίτσες, για μια ρομαντική απόδραση μακριά από την Ελλάδα.

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Η influencer αρχικά φρόντισε να κρατήσει μέχρι την τελευταία στιγμή το μέρος όπου θα περνούσαν τις επόμενες ημέρες μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας, δημιουργώντας αγωνία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως εξήγησε στους followers της, το ταξίδι μέχρι εκεί ήταν αρκετά μεγάλο και απαιτητικό, καθώς η ίδια και ο σύντροφός της χρειάστηκε να αλλάξουν συνολικά τρία αεροπλάνα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου από Ναϊρόμπι! Λοιπόν, έχουμε έρθει Κένυα, Αφρική. Χθες είχαμε όλη μέρα πτήσεις, γι’ αυτό δε σου είχα κάνει κανένα story. Συγκεκριμένα αλλάξαμε τρία αεροπλάνα για να έρθουμε, αλλά we did it. Λοιπόν, πάμε για room tour και ξεκινάμε τη μέρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

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Με την άφιξή της στο Ναϊρόμπι, η ίδια επέστρεψε αμέσως στην αγαπημένη της συνήθεια, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από το ταξίδι και φυσικά από το δωμάτιο στο οποίο θα μείνουν.

Η influencer και επιχειρηματίας, άλλωστε, έχει μεγάλη αδυναμία στα ταξίδια και δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα από τα social media έχει μεταφέρει τους εκατομμύρια followers της σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου.