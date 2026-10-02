Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας – Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε

Η Τζένιφερ Λόπεζ καλεσμένη στην επίδειξη μόδας της Στέλλα Μακ Κάρντεϊ στο Παρίσι και κάθισε στην πρώτη σειρά, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Τζένιφερ Λόπεζ παρόλο που έβρεχε, έφτασε με υπέροχο ντύσιμο, πολύ προσεγμένο μακιγιάζ και χτένισμα και μια τεράστια ομπρέλα.

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Η 57χρονη σταρ δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν οι διοργανωτές του show της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ προστατευόταν από τη βροχή με μια μεγάλη ομπρέλα, μέχρι που το προσωπικό ζήτησε από τους καλεσμένους να κλείσουν τις δικές τους, καθώς το σόου ετοιμαζόταν να ξεκινήσει.

SUPER STAR ACTOR & SINGER

JENNIFER LOPEZ

is fuming as staff confiscate her umbrella while sitting in the pouring rain on the front row at the Stella McCartney show in Paris



Jennifer Lopez looked pretty annoyed when she was ordered to take down her umbrella at the Stella… pic.twitter.com/UI1H9xxRqq — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) October 1, 2026

Μια γυναίκα που καθόταν πίσω της την ενημέρωσε διακριτικά. Ωστόσο, η Λόπεζ κράτησε την ομπρέλα ανοιχτή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν της το ζήτησαν ξανά, την παρέδωσε στο προσωπικό πίσω της, με την έκφρασή της να προδίδει ενόχληση.

Para Jennifer López agarrar su propia sombrilla hará que su mano eventualmente sea amputada por el esfuerzo enorme que eso conlleva!

Me vale que le paguen al hombre por esto pero aquí esto me parece simplemente absurdo! 🙄😖 pic.twitter.com/EAX45G9xji — GG 🤍 (@accordingtogabi) September 30, 2026

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφορεί, ο σωματοφύλακάς της εικονίζεται να στέκεται ακριβώς δίπλα της και της κρατάει την ομπρέλα για να μη βραχεί, με τους χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «ντίβα».