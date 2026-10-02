Lifestyle

Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας – Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε

Σε βίντεο που κυκλοφορεί, ο σωματοφύλακάς της εικονίζεται να στέκεται ακριβώς δίπλα της και της κρατάει την ομπρέλα για να μη βραχεί, με τους χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «ντίβα»
Jennifer Lopez arrives to attend Stella McCartney Spring/Summer 2027 Women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week in Paris, France, September 30, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnie
Η Τζένιφερ Λόπεζ φτάνει για να παρακολουθήσει την επίδειξη της Στέλα Μακάρτνεϊ / REUTERS/Sarah Meyssonnie
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Η Τζένιφερ Λόπεζ καλεσμένη στην επίδειξη μόδας της Στέλλα Μακ Κάρντεϊ στο Παρίσι και κάθισε στην πρώτη σειρά, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Τζένιφερ Λόπεζ παρόλο που έβρεχε, έφτασε με υπέροχο ντύσιμο, πολύ προσεγμένο μακιγιάζ και χτένισμα και μια τεράστια ομπρέλα.

Η 57χρονη σταρ δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν οι διοργανωτές του show της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ προστατευόταν από τη βροχή με μια μεγάλη ομπρέλα, μέχρι που το προσωπικό ζήτησε από τους καλεσμένους να κλείσουν τις δικές τους, καθώς το σόου ετοιμαζόταν να ξεκινήσει.

Μια γυναίκα που καθόταν πίσω της την ενημέρωσε διακριτικά. Ωστόσο, η Λόπεζ κράτησε την ομπρέλα ανοιχτή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν της το ζήτησαν ξανά, την παρέδωσε στο προσωπικό πίσω της, με την έκφρασή της να προδίδει ενόχληση.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφορεί, ο σωματοφύλακάς της εικονίζεται να στέκεται ακριβώς δίπλα της και της κρατάει την ομπρέλα για να μη βραχεί, με τους χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «ντίβα».

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