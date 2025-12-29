Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Ιησού Χριστό: Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε μετά τον «θόρυβο» που προκάλεσε ανάρτησή του, για τον Ιησού Χριστό. Ο καλλιτέχνης τόνισε πως δεν προκάλεσε με το περιεχόμενό της. Εξήγησε πως στόχος του ήταν να δείξει πως ο Χριστός επηρέασε προς το καλό χάραξε τον χρόνο και δίδαξε την αγάπη.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τόνισε ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια από άτομα που προφανώς δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο της ανάρτησής του. O stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers».



Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, τόνισε ότι ο αλγόριθμος διέγραψε την ανάρτησή του επειδή περιείχε θρησκευτικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως χαρακτήρισε τον Χριστό «τον μεγαλύτερο influencer όλων των εποχών», όχι με τη σύγχρονη έννοια της διαφήμισης, αλλά με τη σημασία του «επηρεάζω».

Ακόμη, σχολίασε ότι δεν μετανιώνει για την ανάρτησή του παρ’ όλο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να αναλύσει πολλά.

Στη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον “Θεό αντάμα” να δω αν θα το κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός.

Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές».

«Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Π0λλοί μου “την έπεσαν” ότι ο Χριστός δεν είναι influencer, και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος. Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω» ανέφερε καταληκτικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.