Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Λένα Δροσάκη: Οι αναρτήσεις του πρώην ζευγαριού για τα γενέθλια του γιου του

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη στο παρελθόν έζησαν έναν μεγάλο έρωτα και καρπός αυτού είναι ο μονάκριβος γιος τους, Αναστάσης.

Ο μικρούλης, που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των γονιών του, την Τρίτη (21.07.2026) έκλεισε τα 6 του χρόνια και οι γνωστοί ηθοποιοί θέλησαν να τιμήσουν την ξεχωριστή αυτή ημέρα με αναρτήσεις στο Instagram. Tόσο ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης όσο και η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκαν με λόγια αγάπης για το αγοράκι τους.

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«Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Περάσαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περήφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές τους, ενώ παράλληλα ακούγεται και η παρακάτω αφήγηση: «Παιδάκι μου καλό, είμαι ο πατέρας σου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες. Όχι για να γίνεις όπως είμαι εγώ, αλλά για να είσαι εσύ. Αιώνια εσύ. Δεν θα σε κρίνω ποτέ. Δεν θα σε στενέψω, δεν θα σε λιγοστέψω, δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ. Θα είμαι πάντα δίπλα σου. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι θες να γίνεις. Κι αν ποτέ φοβηθείς, που πώς αλλιώς… εγώ πάλι θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σου δείχνω τον δρόμο, όχι να σου τον επιβάλλω. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σε αγαπάω, όχι να σε εξαναγκάζω. Είμαι ο πατέρας σου παιδί μου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες, για να είσαι εσύ, αιώνια εσύ, στην αλήθεια σου και στο φως σου. Σ’ αγαπώ πολύ, να προσέχεις».

View this post on Instagram A post shared by Alexandros Bourdoumis (@abourdoumis)

«Έξι χρόνια σαν σήμερα σε κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Και κάθε μέρα από τότε είναι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου. Ακόμα μπορώ να σε χαϊδεύω, να σε αγκαλιάζω, να ακούω τη φωνούλα σου να ψιθυρίζει “μαμά” μέσα στη νύχτα. Ακόμα μου κάνεις τις πιο γλυκές και πιο έξυπνες ερωτήσεις, κι εγώ ανακαλύπτω ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου.

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Χαίρομαι που ζούμε μαζί τις πιο απλές στιγμές, γιατί τελικά αυτές γίνονται οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Να μεγαλώνεις με υγεία, αγάπη και φως. Κι εγώ εύχομαι να μη σταματήσω ποτέ να είμαι η ασφαλής σου αγκαλιά, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Για πάντα, η μαμά σου», έγραψε στη δική της ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της η Λένα Δροσάκη.

View this post on Instagram A post shared by Lena Drosaki (@lenakidrs)

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50ά και το γιόρτασε επιλέγοντας να έχει δίπλα του την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη και τον γιο τους, Αναστάση.