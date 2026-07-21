Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Ζήτημα όλο το βράδυ να έχω κοιμηθεί μιάμιση ωρίτσα»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν και έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι, το οποίο πρόσφατα έγινε 1 έτους και πραγματοποιήθηκε η βάφτισή του.

Η γνωστή δημοσιογράφος την Τρίτη (21.07.2026) ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και εξομολογήθηκε ότι είναι η πρώτη φορά που έμεινε μόνη της με τον γιο της, καθώς ο Γρηγόρης Μόργκαν έφυγε για επαγγελματικούς λόγους στη Σαντορίνη. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σημείωσε ακόμα ότι είναι με ελάχιστο ύπνο, καθώς ο γιος της ξυπνούσε συνεχώς τη νύχτα.

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«Καλημέρα. Πάμε να ετοιμαστούμε παρέα για ραδιόφωνο και κάπως ήθελα να σας μιλήσω, γιατί έχω πάρα πάρα πολύ καιρό. Αρχικά, ο λόγος που έτσι ήθελα να κάνω έτσι αυτό το βίντεο είναι γιατί εχθές το βράδυ ο άντρας μου έφυγε, ο Greg έφυγε για δουλειά στη Σαντορίνη. Οπότε, αυτή ήτανε και η πρώτη φορά που έκατσα στο σπίτι μόνη μου με το μικρό ολόκληρο το βράδυ και γενικότερα θα είμαι τρεις μέρες μόνη μου χωρίς τον Γρηγόρη, με το μωρό.

Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Σε καμία περίπτωση. Θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα που νιώθεις όταν λείπει ο σύντροφός σου. Εγώ προσωπικά νιώθω ένα κενό. Τι να κάνω; Για μένα ο Greg είναι το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να βασιστώ πάνω του για τα πάντα. Είναι, ρε παιδί μου, η ασφάλειά μου και κάπως όλο αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν την ημέρα που θα φύγει και θα χρειαστεί να λείψει από το σπίτι τρεις μέρες και πώς θα είμαι εγώ με το παιδί, ξέρεις, μόνη μου. Να που ήρθε αυτή η μέρα λοιπόν. Βασικά, έφυγε από χθες.

Όλο αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν την ημέρα που θα έρθει και ο Γρηγόρης θα πρέπει να φύγει και θα είμαι μόνη μου. Ο Jason είναι ένα παιδάκι το οποίο από πολύ μικρός δεν του αρέσει ο ύπνος. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να κοιμάται το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα; Οπότε, γενικότερα εμένα ο φόβος μου, σε εισαγωγικά, είναι να κοιμηθεί το παιδί. Και να μην ξυπνήσει, να περάσουμε ένα βράδυ ωραίο και ήσυχο. Μαντέψτε. Δεν ήταν ωραίο και ήσυχο βράδυ. Ενώ το προηγούμενο βράδυ που ήταν και ο μπαμπάς του εδώ πέρα, το παιδί κοιμήθηκε, απλά ξύπνησε, του δώσαμε λίγο πιπιλίτσα και ξανακοιμήθηκε. Εχθές όμως, όχι.

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Εχθές ήταν ένα βράδυ μαρτυρικό. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι. Παρόλα αυτά, τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Τι σας νοιάζει; Προφανώς. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι, ρε παιδί μου, ναι μεν σκέφτεσαι, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτομαι τα πράγματα που θα μου ‘ρθουν. Γενικότερα, ξέρεις, θέλω να είμαι λίγο να τα βάλω τα πράγματα να μη μου ‘ρθουν από κει που δεν τα περιμένω, να τα έχω προγραμματίσει. Είμαι λίγο control freak. Είμαι; Είμαι. Είναι ελάττωμά μου; Θεωρώ πως είναι. Δεν βοηθάει πάντα και πάντα αυτό το πράγμα καθόλου, να είστε έτσι. Δεν χαλαρώνω.

Μπορεί να ήταν ένα δύσκολο βράδυ με το μικρό να ξυπνάει, να ξυπνάει στις 2:20 για να φάει, έφαγε, το μάτι γαρίδα προφανώς, κοιμήθηκε ξανά στις 3:30, 4:15 ξαναξύπνησε και μετά ξαναξύπνησε πάλι στις 5:30. Από τις 5:30 μέχρι τις 7:00 παρά 10 που ξυπνήσαμε, στριφογύρναγε. Οπότε καταλαβαίνετε, εγώ από το άγχος που είχα, ότι λείπει και ο Γρηγόρης, θα ξυπνήσει το παιδί και δεν θα το ακούσω και θα με πάρει ο ύπνος, εγώ είχα τέτοια πράγματα στο κεφάλι μου, οπότε δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ζήτημα όλο το βράδυ να έχω κοιμηθεί μιάμιση ωρίτσα.

Αυτό το πράγμα το έχει κάνει και ο Γρηγόρης. Όταν εγώ έλειπα για δουλειά, που είχα πάει στην Κέρκυρα, έλειπα δύο βράδια στην ουσία και ο Γρηγόρης έβαλε πλάτη πίσω και κράτησε το baby. Δεν το συζητώ. Ο Γρηγόρης είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορθολογιστής. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ψύχραιμος. Είναι ένας άνθρωπος που με κρατάει στη γη. Αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που και να αγχωθεί, δεν θα σου το δείξει. Μια χαρά θα πάμε. Το baby είναι τρομερό baby. Όλη την ημέρα είναι πάρα πολύ καλό παιδάκι. Δηλαδή, δεν κλαίει, δεν γκρινιάζει. Περνάμε το στάδιο του αποχωρισμού. Είχαμε περάσει το στάδιο που, ξέρεις, ήταν κολλημένος στον μπαμπά του και έλεγα “εμένα δεν με θέλει το παιδί μου”. Βλακείες. Τώρα είναι κολλημένος πάνω μου. Δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε.

Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά με τον άνθρωπό μου νιώθω τόσο μεγάλη σιγουριά, τόση μεγάλη γαλήνη και όταν είναι μακριά, είναι κάπως αγχωτικό. Και σας εύχομαι να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, ο οποίος πραγματικά θα νιώθετε έτσι. Αγάπη, αρχικά, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που νιώθω εγώ με τον άντρα μου. Και νιώθω και τόσο τυχερή που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν και πλέον έχουμε την οικογένειά μας και είμαστε τέλεια», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.