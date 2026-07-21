Σκοτώθηκε σε τροχαίο η κωφή ηθοποιός Κέιλι Χοτλ σε ηλικία 19 ετών – Συμμετείχε στις ταινίες «Godzilla vs. Kong»

Έφυγε από τη ζωή η κωφή ηθοποιός Κέιλι Χοτλ που έπαιξε τον ρόλο τη Jia στις ταινίες «Godzilla vs. Kong» του 2021 και «Godzilla x Kong: The New Empire» του 2024, σε ηλικία 19 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού έκανε αρχικά γνωστή μέσω του TMZ την Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, επιβεβαίωσε ότι η κόρη του άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο ατύχημα στο Μέριλαντ το πρωί της ίδιας ημέρας.

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Εκείνος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook, όπου εξηγούσε πως πέθανε η κόρη του χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα. «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω», έγραψε στη λεζάντα, επισημαίνοντας ότι ταξίδευε από το Τέξας στο Μέριλαντ για να παραλάβει τη σορό της.

Η νεαρή και οι γονείς της ήταν κωφοί, ενώ τέσσερις γενιές της οικογένειας του πατέρα της προέρχονται από την κοινότητα των κωφών, σύμφωνα με τη The Houston Chronicle. Η αδικοχαμένη ηθοποιός φοιτούσε στο Texas School for the Deaf, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στις 21 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τη συγκλονιστική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτές μας στο TSD, η Κέιλι Χοτλ, έφυγε τραγικά από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Κέιλι, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

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Προς το παρόν έχουμε πολύ περιορισμένες πληροφορίες και ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας της Κέιλι και να αποφύγουν να κοινοποιούν ή να κάνουν εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η απώλεια θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινότητα του TSD. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης είναι διαθέσιμες για μαθητές και προσωπικό που μπορεί να τις χρειάζονται, ενώ επιπλέον στήριξη παρέχεται στους συμμαθητές και τους φίλους της Κέιλι. Παρακαλούμε να έχετε τους αγαπημένους της Κέιλι στις σκέψεις σας καθώς θρηνούμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη απώλεια».

Ποια ήταν η ηθοποιός Κέιλι Χοτλ

Η Κέιλι Χοτλ, γεννημένη την 1η Μαΐου 2007 στην Ατλάντα, έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις μπροστά στην κάμερα το 2017, μέσα από διαφημιστικά, μεταξύ των οποίων και για την υπηρεσία βιντεοκλήσεων Convo, ενώ συμμετείχε και στο ενημερωτικό πρότζεκτ 10 Deaf Children: One Powerful Message, που στόχευε στην ενίσχυση της ισότητας και της ορατότητας της κοινότητας των κωφών.

Σπούδασε στο Texas School for the Deaf στο Όστιν, όπου, εκτός από τις σπουδές της, ασχολήθηκε και με τον στίβο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Texas School for the Deaf (@texasschoolforthedeaf)

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2021 με την ταινία «Godzilla vs. Kong», όπου υποδύθηκε τη Jia, έναν κωφό χαρακτήρα που επικοινωνεί μέσω νοηματικής και αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον King Kong. Η επιλογή της έγινε από τη γνωστή casting director Σάρα Φιν, η οποία αναζητούσε αυθεντικά έναν κωφό ηθοποιό για τον ρόλο.

Η ερμηνεία της ξεχώρισε, ενώ οι συμπρωταγωνιστές της, όπως η Ρεμπέκα Χολ και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, έμαθαν νοηματική γλώσσα ώστε να επικοινωνούν μαζί της στα γυρίσματα.

Η Κέιλι επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της ταινίας, «Godzilla x Kong: The New Empire», το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο. Για την ερμηνεία της τιμήθηκε με υποψηφιότητα στα Saturn Awards, μία σημαντική διάκριση για τόσο νεαρή ηλικία.