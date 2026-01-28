Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μεγαλοεπιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη ενδιαφέρεται να αγοράσει το σπίτι της Στησιχόρου

Μία θετική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση αγοροπωλησίας του σπιτιού στο οποίο η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της.

Ο λόγος για το διαμέρισμα στη Στησιχόρου, το οποίο είχε μείνει στα αζήτητα. Μάλιστα, η τιμή πώλησης του σπιτιού που ανήκε κάποτε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη μειώθηκε από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, στα 3,5 εκατομμύρια. Ο Νίκος Σπετσιώτης ιδιοκτήτης ενός μεσιτικού που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πώλησης αποκάλυψε την Τετάρτη (28.01.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι βρέθηκε υποψήφιος αγοραστεί από την Νέα Υόρκη.

Ο Νίκος Σπετσιώτης μιλώντας στην εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύουν οι φήμες ότι το σπίτι της «εθνικής» μας σταρ έμεινε στα αζήτητα, όπως ανέφερε δημοσίευμα της Espresso.

«Στερείται πάσης πραγματικότητος και λογικής δεδομένου ότι μόνο το γραφείο μου έχει συνεργαστεί αυτή τη στιγμή και το έχουμε επισκεφθεί με τέσσερις τουλάχιστον πελάτες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι ανυπόστατο. Είναι λογικό ένα ακίνητο αυτού του εύρους της τιμής, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα, και του κύρους και του γοήτρου της περιοχής, να μην είναι τόσο εύκολη μία πώληση. Έχουν περάσει 8 μήνες. Το ακίνητο είναι υψηλών απαιτήσεων και είναι στην ακριβότερη γειτονιά της Αθήνας. Επομένως, είναι λογικό να καθυστερήσει κάπως η μεταβίβασή του, η πώληση στον νέο αγοραστή», είπε χαρακτηριστικά.

«Πράγματι άλλαξε η τιμή, γιατί αυτή είναι η ελαχίστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης», πρόσθεσε ο μεσίτης.

Επίσης αποκάλυψε ποιος είναι ο πιθανός αγοραστής του θρυλικού διαμερίσματος, αναφέροντας ότι ένας μεγαλοεπιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη έχει δείξει μεγάλη ενδιαφέρον για την αγορά του σπιτιού.

«Έχουμε έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγορά του.

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εντός του ’26 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο και είμαι βέβαιος ότι είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης από πλευράς των αγοραστών», αποκάλυψε ακόμα χαρακτηριστικά.