Αλκίνοος Ιωαννίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Ζούμε σε χώρα που πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έκανε μια συγκινητική αναφορά κατά τη διάρκεια της μεγάλης, sold-out συναυλίας του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του αείμνηστου καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους τραγουδιστές που εκτιμούσε βαθιά, παρά το γεγονός πως οι δυο τους δεν είχαν συνεργαστεί. Ο θάνατος του 54χρονου προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του. Του έδωσε το έναυσμα να σκεφτεί για ακόμα μια φορά τα «κακώς κείμενα» στη χώρα που στοιχίζουν ακόμα και ζωές.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης διέκοψε για λίγο τη ροή του προγράμματός του για να στείλει ένα δυνατό κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα, συνδέοντας τη μνήμη ανθρώπων όπως ο Παύλος Φύσσας και ο Ζακ Κωστόπουλος με την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Φύσσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, η Zackie Oh, που η επέτειος του θανάτου της, της δολοφονίας της είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποί μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Που ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ», είπε ο Κύπριος καλλιτέχνης.

Αμέσως μετά συνέχισε: «Μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγγος “κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει”».

Η τοποθέτησή του και η αναφορά του στη συναυλία έγιναν καθαρά από την πλευρά του κοινωνικού σχολιασμού και της συλλογικής θλίψης για την απώλεια. Θέλησε να καυτηριάσει το γεγονός ότι στην Ελλάδα απαιτείται συχνά μια τραγωδία ή ένας θάνατος για να κινητοποιηθούν τα αντανακλαστικά τόσο της κοινωνίας όσο και των Αρχών.