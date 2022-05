Το δικαστικό θρίλερ με τον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ συνεχίζεται, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση. H πολύκροτη δίκη έχει φέρει στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον προβληματικό έγγαμο βίο τους.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Το διάσημο ζευγάρι όμως χώρισε τον Μάιο του 2016 με την Χερντ να ζητά περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορώντας τον σύζυγό της για κακοποίηση. Έκτοτε, σέρνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια και προχωρούν σε ιδιαίτερα προσωπικές αποκαλύψεις…

Χαρακτηριστικό αυτών των πολύ προσωπικών αποκαλύψεων είναι ένα περιστατικό που περιέγραψε πριν από λίγο καιρό ο Τζόνι Ντεπ. Ο γνωστός ηθοποιός ισχυρίστηκε, ενώπιον δικαστή και εισαγγελέα, ότι τον Φεβρουάριο του 2016, μετά από έναν έντονο καυγά με την Άμπερ Χερντ, ξύπνησε στο συζυγικό τους κρεβάτι είδε δίπλα του «ανθρώπινα» περιττώματα.

Η Άμπερ Χερντ απάντησε στους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου της, Τζόνι Ντεπ, δίνοντας την δική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν μετά από καυγά που είχαν, στα 30α γενέθλιά της. Η ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέφερε ότι δεν ήταν εκείνη που αφόδευσε στο κρεβάτι, αλλά το ένα από τα τεριέ, ο Μπου. Όπως επίσης εξήγησε στο δικαστήριο, το σκυλί είχε «φάει από τη μαριχουάνα του Τζόνι Ντεπ, όταν ήταν κουτάβι και έκτοτε αντιμετωπίζει προβλήματα με το έντερό του».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Άμπερ Χερντ ξεκίνησε την κατάθεσή της λέγοντας ότι το πρώτο περιστατικό βίας από τον Ντεπ, συνέβη το 2012 και όχι το 2013 όπως έχει ισχυριστεί στο παρελθόν. «Δεν το ξεχνάω ποτέ, έτσι το θυμάμαι. Αλλάζει τη ζωή σου. Ποτέ δεν ξεχνάς τη στιγμή που κάποιος σε χτυπάει έτσι. Απλώς είχα λάθος ημερομηνία», είπε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό με τα περιττώματα στο κρεβάτι, ο σοφέρ του Τζόνι Ντεπ, Στάρλιν Τζέκινς, είχε καταθέσει ότι η Χερντ είχε δικαιολογηθεί, λέγοντάς του ότι: «Ήταν ένα τρομερό αστείο που πήγε στραβά στην πράξη».

Η Άμπερ Χερντ είπε ότι ο Μπου και ο άλλος σκύλος τους, Πίστολ, κοιμόντουσαν στο κρεβάτι τους. Είπε μάλιστα, ότι ενώ ετοιμαζόταν για να πάει στο μουσικό φεστιβάλ Coachella, η ίδια άφησε τον Μπου στο κρεβάτι, κάτι που φαίνεται να ταυτίζεται χρονικά με το περιστατικό με τα περιττώματα.

«Έκανες κάποιο είδος φάρσας;» ρωτήθηκε η Χερντ από τη δικηγόρο της. «Όχι. Καταρχήν δεν το θεωρώ αστείο, δεν είχα διάθεση για φάρσα. Η ζωή μου κατέρρεε. Ήμουν σε ένα σταυροδρόμι στη ζωή μου και μόλις είχα δεχτεί επίθεση στα 30α γενέθλιά μου από τον βίαιο σύζυγό μου με τον οποίο ήμουν ερωτευμένη. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αστείο, τελεία. Αυτό είναι αηδιαστικό» απάντησε η Άμπερ Χερντ.

Έπειτα, η ηθοποιός ισχυρίστηκε, ότι δεν είχε νόημα να κάνει κάτι τέτοιο γιατί κάθε φορά που μάλωναν με τον Ντεπ, δεν έμεναν μαζί και δεν στέκεται το επιχείρημά του, πως είναι δικά της τα περιττώματα.

Amber Heard says she isn't to blame for the poop found in Johnny Depp's bed … instead blaming the actor's dog, who Heard claims was experiencing some serious bowel issues after eating weed. https://t.co/GToKyp7MvZ