Η Κόνι Μεταξά έξαλλη με τους dj που παίζουν τραγούδια AI: «Να στηρίζετε τη δουλειά μας»

Μία ανάρτηση από την παραλία έκανε η Κόνι Μεταξά και δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό της με τους ανθρώπους που παίζουν μουσική στα μαγαζιά και επιλέγουν τραγούδια AI.

Η γνωστή τραγουδίστρια την Πέμπτη (23.07.2026) ανέβασε ένα story στο Instagram, δείχνοντας δημοσίως την έντονη ενόχλησή που κάποιοι dj δε στηρίζουν στη δουλειά της, αλλά προτιμούν κομμάτια που έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

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«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI.

Ξεκινάω κίνημα οι dj να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι dj θα είναι ίδιοι. Και για ποιον λόγο οι dj παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», είπε η Κόνι Μεταξά.

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«Cancel του dj που παίζουν ΑΙ τραγούδια», έγραψε ως σχόλιο στο βίντεο που δημοσίευσε η Κόνι Μεταξά.