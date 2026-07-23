Η Finos Film τιμά τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της

Πριν από 30 χρόνια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό στον χώρο της τέχνης. Η διάσημη ηθοποιός ήταν η πρώτη Ελληνίδα σταρ και κατάφερε να δημιουργήσει μία ζηλευτή καριέρα στην υποκριτική. Μεσουράνησε στον ελληνικό κινηματογράφο τη «χρυσή εποχή» του, πρωταγωνιστώντας σε αμέτρητες ταινίες – κάποιες της Finos Film – που θα συντροφεύουν γενιές και γενιές ακόμα.

Το άστρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη έσβησε στις 23 Ιουλίου 1996 και προ τιμήν της συμπλήρωσης των 30 χρόνων από τον θάνατό της, η Finos Film δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο. Παράλληλα, ένα συγκινητικό μήνυμα λόγω της ημέρας δημοσίευσε στα social media και ο μονάκριβος γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ.

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«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την “αθανασία” εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

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Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως “Αστέρω” το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία “Η Μαρία της Σιωπής” που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF», έγραφε η ανάρτηση της Finos Film για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.