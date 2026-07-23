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Η Ζέτα Δούκα για την τραγωδία στο Μάτι: «Θα τιμήσουμε τη μνήμη των 104 θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση»

Συγκινούν τα λόγια της ηθοποιού
Ζέτα Δούκα
Η Ζέτα Δούκα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Πριν από 8 χρόνια η Ελλάδα βίωσε από τις πιο τραγικές στιγμές της, καθώς έλαβε χώρα η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που στέρησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους. Η Ζέτα Δούκα βίωσε από κοντά την τραγωδία και έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

Η γνωστή ηθοποιός την Πέμπτη (23.07.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα story, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τη φωτογραφία που τράβηξε μία ημέρα μετά την πυρκαγιά, δείχνοντας τις μεγάλες καταστροφές στη φύση. Ταυτόχρονα, η Ζέτα Δούκα αναφέρθηκε και στα θύματα, τονίζοντας ότι αναζητούν ακόμα δικαίωση. 

«Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 

Zέτα Δούκα
H Zέτα Δούκα

8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ζέτα Δούκα.

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