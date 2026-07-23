Η Σοφία Βεργκάρα ξετρελάθηκε με το ούζο – Βίντεο από τις διακοπές της στη Μύκονο

Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται η Σοφία Βεργκάρα και απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην κοσμοπολίτικη Μύκονο.

Η διάσημη ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα 54 της χρόνια στην Ιταλία και τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι στη Μύκονο, όπου περνάει υπέροχα με την παρέα της. Μάλιστα, η κάμερα του Mykonos Live TV βιντεοσκόπησε τη Σοφία Βεργκάρα το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026), ενώ βρισκόταν μαζί με την παρέα της στο ταβερνάκι του Τάσου στην παραλία της Αγίας Άννας.

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Εκεί η γνωστή καλλιτέχνιδα και οι φίλοι της γευμάτισαν, δοκιμάζοντας εκλεκτούς μεζέδες της ελληνικής κουζίνας και πιάτα με θαλασσινά. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τα πλάνα, η Σοφία Βεργκάρα ξετρελάθηκε με το ούζο, το οποίο επέλεξε για να συνοδέψει το φαγητό της.

Φορώντας ένα απλό μαύρο φόρεμα και λευκά γυαλιά ηλίου η σταρ του Χόλυγουντ δεν πέρασε απαρατήρητη. Μάλιστα, ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή και δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες με θαυμαστές της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Βεργκάρα επιλέγει την Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Είχε επιλέξει ξανά το νησί το 2013, όπου και πάλι την είχε «τσακώσει» ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, αν και έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, η ηθοποιός παραμένει εκθαμβωτική και πανέμορφη.