Ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει διακοπές στην Ιταλία – Η βαρκάδα στη λίμνη Κόμο

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής φέτος το καλοκαίρι εμφανίζεται μαζί με τη Ρία Ελληνίδου σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας κάνει ταξίδια αναψυχής.

Αυτές τις ημέρες ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται στη γειτονική Ιταλία και χαλαρώνει με θέμα τη μαγευτική λίμνη Κόμο, στο βόρειο μέρος της χώρας. Ο Πέτρος Ιακωβίδης φαίνεται να βρίσκεται εκεί από την Τετάρτη (23.07.2026), καθώς δημοσίευσε υλικό στα social media.

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Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Πέτρος Ιακωβίδης μπήκε σε ένα σκάφος και έκανε βαρκάδα στα ήρεμα νερά της λίμνης.

«Βαρκάδα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

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Σε κάποιες άκρως ρομαντικές και καλλιτεχνικές πόζες ο γνωστός τραγουδιστής ποζάρει δίπλα στο παράθυρό του, φορώντας μόνο ένα blue jean παντελόνι.

View this post on Instagram A post shared by Petros Iakovidis (@petros_iakovidis)

«Γαλήνη», έγραψε ως λεζάντα σε άλλη ανάρτησή του από τη λίμνη Κόμο.

View this post on Instagram A post shared by Petros Iakovidis (@petros_iakovidis)

«Μου έχει συμβεί να είμαι πολύ παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας. Και είχα περάσει ένα θέμα με το λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Οπότε όταν έβγαινα να τραγουδήσω εγώ, έκλεινε η φωνή μου. Τι έχω, τι έχω, τι έχω… έπαιρνα κορτιζόνη.

Από τη στεναχώρια μου τότε – καταλαβαίνεις ότι το πρώτο πράγμα στη στεναχώρια είναι ή το ποτό ή το φαγητό – εγώ ήμουνα κάπου μεταξύ και των δύο, γιατί δεν είμαι και κανένας που πίνω πάρα πολύ, αλλά με την κορτιζόνη μαζί και φαγητό και ποτό… και έφτασα να είμαι, νομίζω είχα πάει στα περισσότερα κιλά που είχα πάει, που ήτανε περίπου 98 κιλά.

Σκέψου τώρα είμαι 72», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ο Πέτρος Ιακωβίδης για τη μάχη που είχε δώσει με το βάρος του.