Αναστασία: «Πήγα σε ψυχολόγο, γιατί πάθαινα κρίσεις πανικού και άγχους»

«Από τότε μου έρχεται, μου "χτυπάει την πόρτα" και του λέω "άμα θες, μπες. Εγώ εδώ είμαι, σ’ αγαπάω"», είπε ακόμα
Αναστασία
Η Αναστασία / NDP PHOTO

Η γνωστή τραγουδίστρια Αναστασία έκανε μία εξομολόγηση και μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε στο παρελθόν με κρίσεις πανικού και άγχους.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη στο vidcast της εφημερίδας «Μακεδονία». Μάλιστα, τα όσα είπε η Αναστασία μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) στην εκπομπή «Happy Day».

«Ο λόγος που πήγα στον ψυχολόγο εγώ, είναι γιατί πάθαινα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους και ήθελα μία απάντηση στο τι μπορώ να κάνω για να το αποφεύγω. Το βρήκα», είπε αρχικά.

«Από τότε μου έρχεται, μου “χτυπάει την πόρτα” και του λέω “άμα θες, μπες. Εγώ εδώ είμαι, σ’ αγαπάω”. Ζεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ έντονα. Όταν όμως γυρίζεις στο σπίτι, πας να ξαπλώσεις και ηρεμεί το σώμα σου…. χτυπάει η πόρτα», εξομολογήθηκε ακόμα η Αναστασία.

