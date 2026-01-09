Lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δούλευα και πλήρωνα σαν τον «κερατά», έχασα το σπίτι μου και παίρνω σύνταξη 450 ευρώ

Επίσης, ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε ότι πλέον υποχρεώνεται να πληρώνει ενοίκιο
Aνδρέας Μικρούτσικος
O Aνδρέας Μικρούτσικος / NDP PHOTO

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε ένα δημόσιο ξέσπασμα και αναφέρθηκε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ υπογράμμισε ότι έχει δώσει τα μισά χρήματα που έχει βγάλει από τη δουλειά του στο κράτος.

Ο γνωστός παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» την Παρασκευή (09.01.2026) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχασε το σπίτι του και μένει στο ενοίκιο, ενώ αποκάλυψε ότι η σύνταξη που παίρνει είναι μόλις 450 ευρώ και μάλιστα του δόθηκε ύστερα από μεγάλη μάχη. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν μία συνέντευξη του Δήμου Βερύκιο για το ζήτημα της σύνταξής του. 

«Βγήκα στη σύνταξη. Δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον “κερατά”. Ειλικρινά, θεωρώ ότι έχω πληρώσει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί δε δικαιολογούσα τίποτα. Βαριόμουν να το κάνω, κι έτσι μου κρατούσαν τα μισά χρήματα. Πολλά χρήματα. Ο λογιστής μου με ρωτούσε αν είμαι βλάκας, γιατί δεν κατέθετα δικαιολογητικά.

Να σας πω τη σύνταξη που παίρνω; Το κράτος μάς καλεί, αγρότες και συνταξιούχους, να ζήσουμε με τέτοια ενοίκια και με αυτή την ακρίβεια. Εγώ μένω στο ενοίκιο, έχασα το σπίτι μου. Και με την ακρίβεια όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, το κράτος μού δίνει 450 ευρώ. Κι αυτό αφού δόθηκε μάχη.

Ο αδερφός μου την έβγαλε τελευταία στιγμή τη σύνταξη, γιατί δεν μου τη δίναν. Με είχαν στο περίμενε.

Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δούλευε σαν το σκυλί και είναι πιστοποιημένο ότι έκανε ό,τι έπρεπε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δούλεψα ή ότι κάτι δεν έκανα. Όλα τα έκανα», δήλωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Νέο τελεσίγραφο του Μπρούκλιν Μπέκαμ στους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια: «Θα μου μιλάτε μόνο μέσω των δικηγόρων μου»
Ο Μπρούκλιν δεν θέλει καμία απευθείας επικοινωνία με τους γονείς του, ούτε δημόσιες αναφορές ή αναρτήσεις για τον ίδιο στα social media - Όλο το παρασκήνιο της ρήξης
Ντέιβιντ, Βικτόρια και Μπρούκλιν Μπέκαμ
Μαρία Αναστασοπούλου για Γιάννη Κολοκυθά: Ταιριάζουμε πάρα πολύ, είναι βαθιά η σχέση που έχουμε μεταξύ μας
«Πρόσφατα είμαι σε ένα μαγαζί στο Μαρούσι με τις ξαδέρφες μου, πίνουμε καφέ και μου αφήνει ένας κύριος το χαρτάκι με το τηλέφωνό του» είπε σε άλλο σημείο η δημοσιογράφος
Μαρία Αναστασοπούλου
8
Newsit logo
Newsit logo