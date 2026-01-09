Ανδρέας Μικρούτσικος: Δούλευα και πλήρωνα σαν τον «κερατά», έχασα το σπίτι μου και παίρνω σύνταξη 450 ευρώ

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε ένα δημόσιο ξέσπασμα και αναφέρθηκε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ υπογράμμισε ότι έχει δώσει τα μισά χρήματα που έχει βγάλει από τη δουλειά του στο κράτος.

Ο γνωστός παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» την Παρασκευή (09.01.2026) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχασε το σπίτι του και μένει στο ενοίκιο, ενώ αποκάλυψε ότι η σύνταξη που παίρνει είναι μόλις 450 ευρώ και μάλιστα του δόθηκε ύστερα από μεγάλη μάχη. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν μία συνέντευξη του Δήμου Βερύκιο για το ζήτημα της σύνταξής του.

«Βγήκα στη σύνταξη. Δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον “κερατά”. Ειλικρινά, θεωρώ ότι έχω πληρώσει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί δε δικαιολογούσα τίποτα. Βαριόμουν να το κάνω, κι έτσι μου κρατούσαν τα μισά χρήματα. Πολλά χρήματα. Ο λογιστής μου με ρωτούσε αν είμαι βλάκας, γιατί δεν κατέθετα δικαιολογητικά.

Να σας πω τη σύνταξη που παίρνω; Το κράτος μάς καλεί, αγρότες και συνταξιούχους, να ζήσουμε με τέτοια ενοίκια και με αυτή την ακρίβεια. Εγώ μένω στο ενοίκιο, έχασα το σπίτι μου. Και με την ακρίβεια όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, το κράτος μού δίνει 450 ευρώ. Κι αυτό αφού δόθηκε μάχη.

Ο αδερφός μου την έβγαλε τελευταία στιγμή τη σύνταξη, γιατί δεν μου τη δίναν. Με είχαν στο περίμενε.

Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δούλευε σαν το σκυλί και είναι πιστοποιημένο ότι έκανε ό,τι έπρεπε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δούλεψα ή ότι κάτι δεν έκανα. Όλα τα έκανα», δήλωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.