Ανδρέας Μικρούτσικος: «Προτιμώ να πεθάνω, παρά να ζητάω χρήματα»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκατσε στην πολυθρόνα της εκπομπής του Ανέστη Ευαγγελόπουλο «Anestea the Podcast» στο κανάλι του στο Youtube και μίλησε για θέματα που αφορούν την επαγγελματική και προσωπική του πορεία.

Ο γνωστός παρουσιαστής, Ανδρέας Μικρούτσικος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες του και στη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη ενώ αναφέρθηκε και στο διάστημα που αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μένοντας μακριά από τον τηλεοπτικό φακό.

«Προτιμώ να πεθάνω, παρά να ζητάω χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Για εκείνο το δύσκολο διάστημα της ζωής του ανέφερε: «Εκτός από μία στενοχώρια που εκφραζότανε σε κάποια λάθη που έκανα και συνέβη αυτό, στη μετάβαση έλεγα: καλά να πάθω, δεν με έπιανε στενοχώρια γιατί θα κοιμηθώ με κουβέρτα και δεν θα έχω καλοριφέρ, που εγώ έβαζα πετρέλαιο από τον Σεπτέμβρη και σταμάταγε τον Ιούνιο, έμπαινες μέσα και αν δεν ήσουν με το φανελάκι, έσκαγες. Μετά δεν με ένοιαζε που τον Φεβρουάριο έπρεπε να ήσουν με μπουφάν για να μου μιλήσεις», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Πολλοί με πήραν να με βοηθήσουν, πολλοί δεν με πήραν, που έπρεπε να με πάρουν, για να με ρωτήσουν πώς είμαι, δεν ήθελα να κουβαλάω την στενοχώρια της τότε ζωής μου και είχα μερικούς ανθρώπους με τους οποίους έκανα παρέα, βγαίναμε και τρώγαμε ένα φαγητό στο σπίτι μου. Ήμουν απομονωμένος, έβγαινα, δεν πήγαινα για διακοπές, ή στο σπίτι μου στη Μήλο, ήξερα ότι θα το χάσω το σπίτι μου», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το διάστημα που απείχε από την τηλεόραση.