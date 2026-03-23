Ανδρέας Μικρούτσικος σε Φαίη Σκορδά: Αν στον γάμο σου, σου φέρω δώρο απ’ τη συλλογή Τσαγκαράκη, θα με παρεξηγήσεις;

Πολύ ανεβασμένη διάθεση είχε η παρέα του «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) και ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρήκε την ευκαιρία να «πειράξει» on air τη Φαίη Σκορδά. Έτσι τη ρώτησε πώς θα της φαινόταν αν της πήγαινε στον γάμο της ένα δώρο από τη συλλογή της Γιώργου Τσαγκαράκη, όπου η αστυνομία βρήκε στην κατοχή του πολλά πλαστά έργα.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα συγκεκριμένο email οδήγησε το ελληνικό FBI στη σύλληψη του γκαλερίστα για τους πλαστούς πίνακες. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ρώτησε, λοιπόν, τη Φαίη Σκορδά αν θα τον παρεξηγούσε με ένα τέτοιο δώρο κι εκείνη απάντησε ότι δεν θα τον παρεξηγούσε καθόλου!

Ακολουθεί ο απολαυστικός τους διάλογος:

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Φαίη μου, αν στον γάμο σου, σου φέρω δώρο απ’ τη συλλογή Τσαγκαράκη, θα με παρεξηγήσεις;».

Φαίη Σκορδά: «Καθόλου».

Φαίη Σκορδά: «Εγώ έχω από τη θεία μου κάποια. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όλα τους τα χρήματα, παρότι δεν είναι πλούσιοι, τα επένδυαν εκεί».

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Θέλουνε το έργο. Σκέψου, το ότι τους κοροϊδεύει, δίνουν ένα σκασμό λεφτά και παίρνουν κάτι ψεύτικο… Είναι μαχαίρι στην πληγή και για τον άλλον που δεν έχει και λεφτά».

Εν τω μεταξύ ανάμεσα στην κουβέντα τους τούς μιλούσαν και οι υπόλοιπες συνεργάτες της εκπομπής, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη, πειράζοντας τους.