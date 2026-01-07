Ανδρέας Βούλγαρης: «Το παιδί δένει πολύ ένα ζευγάρι, ακόμα κι αν στο τέλος της ημέρας χωρίσεις»

Στην προσωπική του ζωή και στην καθημερινότητα με τη σύζυγο του, Κατρίνα Τσάνταλη και το παιδί τους αναφέρθηκε ο Ανδρέας Βούλαρης στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, σήμερα (7/1/2026) το πρωί.

«Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γονιός, αλλά όταν με λέει μπαμπά… κατουριέμαι. Νιώθω πολλές ενοχές όταν αφήνω το παιδί μου για να πάω στη δουλειά. Ο ερχομός του παιδιού με έχει κάνει άλλο άνθρωπο, κλαίω με το οτιδήποτε. Η Κατρίνα Τσάνταλη είναι φοβερή σαν μαμά, από την πρώτη στιγμή το ήξερα ότι είναι κατάλληλη για μάνα. Το παιδί δένει πολύ ένα ζευγάρι, ακόμα κι αν στο τέλος της ημέρας χωρίσεις» τόνισε αρχικά ο νεαρός μουσικός, Ανδρέας Βούλγαρης.

«Δεν υπονοώ κάτι, μην το ακούσει η Κατρίνα και νομίζει ότι της αφήνω κάποιο μήνυμα. Πρέπει οι γονείς να είμαστε καλά για το παιδί και να μη βγάζουμε τα κόμπλεξ μας, ώστε να καταλήξει το παιδί σε ψυχολόγους».

«Επαγγελματικά είμαι σόλο, άνοιξα τα φτερά μου και το προτιμώ, αλλά μην πάει στοχευμένα προς τα παιδιά (Alcatrash). Πάντα ήμουν της συλλογικής δουλειάς, αλλά ο οργανισμός μου ήθελε να κάνω πράγματα μόνος μου» συμπλήρωσε, επίσης, ο Ανδρέας Βούλγαρης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.