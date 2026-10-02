Ανησυχία για την Αντριάνα Λίμα: Η εμφάνιση στο Παρίσι και τα σχόλια για την απώλεια βάρους – «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου»

Ανησυχία προκάλεσε η τελευταία εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα στο Παρίσι. Το 45χρονο μοντέλο έδωσε το παρών στην εκδήλωση του REVOLVE Magazine, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την έξοδό της να πυροδοτούν συζήτηση στα social media για την αδυνατισμένη φιγούρα της.

Φορώντας ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα, η Βραζιλιάνα καλλονή Αντριάνα Λίμα εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένη. Αρκετοί χρήστες στάθηκαν στα πόδια και στο πρόσωπό της, σχολιάζοντας την αλλαγή στην εικόνα της στο Παρίσι, λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret.

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«Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου».

Σε ίδιος ύφος κινήθηκαν και άλλα σχόλια ανησυχίας στα social media: «Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει».

Άλλοι απέδωσαν την απώλεια βάρους σε φάρμακα αδυνατίσματος, αναφέροντας το Ozempic, ή σε αισθητικές παρεμβάσεις. Στον αντίποδα, αρκετοί υπερασπίστηκαν τη Λίμα, εκφράζοντας ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζεται το σώμα της. «Έχασε βάρος, είναι μοντέλο. Τι πρωτοφανές…», έγραψε ειρωνικά ένας χρήστης. Άλλοι την χαρακτήρισαν όμορφη.

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Η Λίμα αναμένεται να συμμετάσχει στο σόου της Victoria’s Secret στις 18 Οκτωβρίου, στο Λος Άντζελες.

Η Αντριάνα Λίμα στο σόου της Victoria’s Secret το 2025 / Photo by Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Μία ανάλογη συζήτηση είχε προκαλέσει και η δημόσια εμφάνισή της, τον Νοέμβριο του 2023. Τότε, η παρουσία της στην πρεμιέρα του «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» είχε προκαλέσει σχόλια για το πρόσωπό της, με χρήστες να κάνουν υποθέσεις για αισθητικές επεμβάσεις.

Η ίδια είχε απαντήσει μέσω Instagram, δίνοντας τη δική της εξήγηση για την εικόνα της: «Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς με μία έφηβη, δύο παιδιά στην προεφηβεία, ένα δραστήριο αγόρι, ένα μωρό ενός έτους που μαθαίνει να περπατά και τρία σκυλιά… Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας», είχε γράψει.