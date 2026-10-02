Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε τα 42 και τα γιόρτασε με τούρτα σε σχήμα καρδιάς – «Να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε»

Τα 42 της χρόνια έκλεισε η Νάντια Μπουλέ την Πέμπτη (01.10.2026), γιορτάζοντάς τα με μία όμορφη τούρτα σε σχήμα καρδιάς.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε ανάρτηση στα social media, γνωστοποιώντας πως μπαίνει στο 42ο έτος της ηλικίας της. Μάλιστα, η Νάντια Μπουλέ ανέβασε τις φωτογραφίες – «ντοκουμέντα», χαμογελώντας στην κάμερα.

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«Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη! Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στις φωτογραφίες φαίνεται να χαμογελά πίσω από την red velvet τούρτα της και ενώ τα κεράκια της είναι αναμμένα.

Σε story που έκανε, έγραψε απλά πως είναι «ευγνώμων».