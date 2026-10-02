Ο Μπράντλεϊ Κούπερ γίνεται ο νέος Duke στο reboot του «G.I. Joe»

Στον ρόλο του θρυλικού διοικητή Duke στη νέα ταινία «G.I. Joe» θα δούμε τον Μπράντλεϊ Κούπερ, σε σκηνοθεσία του Ντάνι ΜακΜπράιντ και παραγωγή της Paramount. Ο ΜακΜπράιντ συνυπογράφει επίσης το σενάριο με τους Τζεφ Φράντλεϊ και Τζον Καρσιέρι.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αυτή τη περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής για το prequel της ταινίας «Ocean’s 11». Ο Κούπερ σκηνοθετεί την ταινία, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάργκοτ Ρόμπι, Μόνικα Μπάρμπαρο και Βάγκνερ Μόουρα.

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Σημειώνεται ότι τον χαρακτήρα του Duke είχε υποδυθεί ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στις ταινίες «G.I. Joe: Rise of Cobra» και «G.I. Joe: Retaliation», που κυκλοφόρησαν από την Paramount το 2009 και το 2013, αντίστοιχα.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής και το υπόλοιπο καστ κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, η Paramount υπόσχεται ότι το φιλμ θα προσφέρει μια φρέσκια ματιά στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών της Hasbro.

Παράλληλα, το στούντιο επιβεβαίωσε ότι το «G.I. Joe» δεν θα συνδεθεί με το σύμπαν των «Transformers», ακυρώνοντας τις προσδοκίες για μια πιθανή συνάντησή τους, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί το φινάλε του φιλμ «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).

Το επερχόμενο φιλμ αποτελεί το πρώτο μεγάλο σκηνοθετικό βήμα του ΜακΜπράιντ στον κινηματογράφο. Στο παρελθόν είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλότου της κωμικής σειράς «The Righteous Gemstones» του HBO, καθώς και ορισμένων επεισοδίων του «Vice Principals».