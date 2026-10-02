Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε ”όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει αναλάβει έναν άβολο και στενάχωρο ρόλο του έργο της ενημέρωσης των συναδέλφων του και του κοινού για τους θανάτους των ηθοποιών.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (02.10.2026), απάντησε για τα μηνύματα που δέχεται στα social media.

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Παρότι αυτό αποτελεί μέρος των καθηκόντων του ως προέδρου του ΤΑΣΕΗ, του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, υπάρχει κόσμος που τον έχει ταυτίσει με τον ρόλο του άγγελου κακών ειδήσεων.

«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω.

Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα», είπε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν έχει σκεφτεί ποιος θα ανακοινώσει κάποια στιγμή τον δικό του θάνατο, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε με χαρακτηριστικό χιούμορ. «Πού να ξέρω ποιος θα είναι τότε πρόεδρος του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ;».