Η Μέγκαν Φοξ με εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα διαφημίζει φάρμακο κατά της στυτικής δυσλειτουργίας

Φωτιά στα κόκκινα η Μέγκαν Φοξ φορώντας μια σέξι εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα για τις ανάγκες της διαφήμισης φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας.

Έναν διαφορετικό ρόλο κλήθηκε να παίξει η Μέγκαν Φοξ λέγοντας πως «δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό». Η 40χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τη Ro Sparks, το φανταστικό πρόσωπο της συνταγογραφούμενης θεραπείας της ομώνυμης εταιρείας για τη στυτική δυσλειτουργία.

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«Προσωπικά, αισθάνομαι ότι ίσως γεννήθηκα γι’ αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό», δήλωσε η Φοξ μιλώντας στο People.

«Γιατί να πάρεις κάτι που είναι ήδη ένα δύσκολο θέμα και να το κάνεις ακόμη πιο δύσκολο; Ήδη φαίνεται σοβαρό, οπότε ας το κάνουμε να μοιάζει διασκεδαστικό» πρόσθεσε.

Το Ro Sparks είναι μια συνταγογραφούμενη θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία που περιέχει σιλδεναφίλη, τη δραστική ουσία του Viagra, και ταδαλαφίλη, τη δραστική ουσία του Cialis. Σύμφωνα με τη Ro, η θεραπεία «διαλύεται κάτω από τη γλώσσα για ταχύτερα αποτελέσματα».

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Στη διαφήμιση, η ηθοποιός παρουσιάζει πληροφορίες για το Ro Sparks με ατάκες γεμάτες υπονοούμενα: «Αν μου συνταγογραφήσουν, εμφανίζομαι ακριβώς στην πόρτα σου. Μην ανησυχείς, η συσκευασία μου είναι πολύ διακριτική».

Η Μέγκαν Φοξ εξέφρασε την ελπίδα ότι το χιούμορ της διαφήμισης θα βοηθήσει να μειωθεί η ντροπή γύρω από τη συζήτηση για τη στυτική δυσλειτουργία. «Δεν έχεις κάποιο ελάττωμα. Δεν υπάρχει κάτι που να πάει στραβά με εσένα. Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.