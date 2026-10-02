Lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής: «Το σενάριο για τον “Κολοκοτρώνη” έχει τελειώσει, είμαστε στο στάδιο να βρούμε τα χρήματα»

«Έχω δεχτεί μόνο πισώπλατα μαχαιρώματα. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ και όλοι οι Έλληνες» τόνισε ο σκηνοθέτης
Γιάννης Σμαραγδής
Γιάννης Σμαραγδής / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Σμαραγδής μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στη νέα του ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά την τελευταία ταινία «Καποδίστριας».

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε πως το νέο κινηματογραφικό του εγχείρημα είναι στη φάση που «το σενάριο της ταινίας μου για τον Κολοκοτρώνη έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο του να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Αν δεν υπάρχει, σκέφτεσαι και την εναλλακτική λύση».

Αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και θα έδινε τον ρόλο του Νικηταρά στην ταινία.

Ο σκηνοθέτης είπε πως θα αφιέρωνε τη νέα του ταινία στη γυναίκα του και τον Ευάγγελο Στασινόπουλο, ο οποίος τον βοήθησε να γίνει η ταινία «Καποδίστριας».

«Έχω δεχτεί μόνο πισώπλατα μαχαιρώματα. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ και όλοι οι Έλληνες» τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
148
90
80
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας – Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε
Σε βίντεο που κυκλοφορεί, ο σωματοφύλακάς της εικονίζεται να στέκεται ακριβώς δίπλα της και της κρατάει την ομπρέλα για να μη βραχεί, με τους χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «ντίβα»
Jennifer Lopez arrives to attend Stella McCartney Spring/Summer 2027 Women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week in Paris, France, September 30, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnie
Newsit logo
Newsit logo