Γιάννης Σμαραγδής: «Το σενάριο για τον “Κολοκοτρώνη” έχει τελειώσει, είμαστε στο στάδιο να βρούμε τα χρήματα»

Ο Γιάννης Σμαραγδής μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στη νέα του ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά την τελευταία ταινία «Καποδίστριας».

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε πως το νέο κινηματογραφικό του εγχείρημα είναι στη φάση που «το σενάριο της ταινίας μου για τον Κολοκοτρώνη έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο του να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Αν δεν υπάρχει, σκέφτεσαι και την εναλλακτική λύση».

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Αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και θα έδινε τον ρόλο του Νικηταρά στην ταινία.

Ο σκηνοθέτης είπε πως θα αφιέρωνε τη νέα του ταινία στη γυναίκα του και τον Ευάγγελο Στασινόπουλο, ο οποίος τον βοήθησε να γίνει η ταινία «Καποδίστριας».

«Έχω δεχτεί μόνο πισώπλατα μαχαιρώματα. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ και όλοι οι Έλληνες» τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής.