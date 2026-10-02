Ηλίας Βρεττός: «Να εύχεστε να πάνε όλα καλά», τόνισε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Ηλίας Βρεττός και μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (01.10.2026) στον Alpha μίλησε για τη μεγάλη αγωνία και ανησυχία που υπάρχει για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Αναστασία Δεληγιάννη.

Ο Ηλίας Βρεττός, λίγες ημέρες αφότου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τα χαρμόσυνα νέα, εξήγησε πως αυτή την περίοδο θέλουν να την κρατήσουν κυρίως για τους δυο τους, μακριά από δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις.

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Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους, χαρακτηρίζοντας την εγκυμοσύνη μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εκείνον και τη σύζυγό του.

«Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».

Ο Ηλίας Βρεττός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της Αναστασίας Δεληγιάννη την Τετάρτη (30.09.2026), μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που είχαν τραβήξει στη θάλασσα.

«Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή εμφάνιση. Αυτήν τη στιγμή θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε αυτήν τη χαρά λίγο περισσότερο για εμάς».