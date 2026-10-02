Χάλι Μπέρι: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί ότι προσπάθησε να πνίξει τον γιο τους

Προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Χάλι Μπέρι εξέδωσε δικαστήριο του Λος Άντζελες, μετά την αίτηση του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ο οποίος την κατηγορεί ότι άσκησε σωματική βία στον 12χρονο γιο τους, Μασεό.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το People, την Πέμπτη (1.10.26) δικαστής στο Λος Άντζελες έκανε δεκτό το αίτημα του Μαρτίνεζ για την έκδοση προσωρινής εντολής περιοριστικών μέτρων για τη Χάλι Μπέρι, η οποία αφορά στον ίδιο και στον 12χρονο γιο τους.

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Κατά την απόφαση του δικαστηρίου αλλάζει προσωρινά και η επιμέλεια και έτσι πλέον η Χάλι Μπέρι θα μπορεί να βρίσκεται με τον γιο της κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από τις 10:00 έως τις 20:00, καθώς και κάθε Σάββατο και Κυριακή, επίσης από τις 10:00 έως τις 20:00.

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστήριξε ότι η Χάλι Μπέρι τού έχει προκαλέσει «συναισθηματική και ψυχική δυσφορία εξαιτίας της σωματικής κακοποίησης του ανήλικου παιδιού μας».

Περιγράφοντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι η ηθοποιός «άρπαξε τον Μασέο από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει», ενώ φέρεται να φώναζε: «Ποιος είναι κυρίαρχος τώρα;! Ποιος είναι κυρίαρχος;».

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Ο πρώην σύζυγός της έκανε λόγο επίσης για «λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση» που υπέστη ο ίδιος, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο Μαρτίνεζ επιθυμεί η Χάλι Μπέρι να λάβει «την κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της».

Τα προσωρινά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως την επόμενη δικαστική ακρόαση, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς αβάσιμους και σκόπιμα παραπλανητικούς».

Η ίδια υποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι «βαθιά στενοχωρημένη», ωστόσο «δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται για το συμφέρον του γιου της» και να του παρέχει «την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται». Η Μπεκ αναφέρθηκε ακόμη στην «εξωφρενική συμπεριφορά» που, όπως είπε, έχει αντιμετωπίσει η Μπέρι από τον πρώην σύζυγό της.

Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της Χάλι Μπέρι και του Ολιβιέ Μαρτίνεζ, το 2023.

Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε έπειτα από δικαστική διαμάχη που κράτησε οκτώ χρόνια. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μπέρι συμφώνησε να καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για το παιδί. Προβλέφθηκε επίσης επιπλέον καταβολή που αντιστοιχεί στο 4,3% του εισοδήματός της για κάθε ποσό που λαμβάνει η ηθοποιός και υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.