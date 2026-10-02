Μπάμπης Λαζαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: Όταν τον χάνεις τόσο μικρός, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν

Στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (02.10.2026) ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, που συμμετείχε στο GNTM.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μεταξύ άλλων, μίλησε για την εμπειρία του στο GNTM, αλλά και για τον θάνατο του πατέρα του.

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Αρχικά, αναφέρθηκε στις σπουδές του και στην οντισιόν του GNTM: «Πήγα πολύ αγχωμένος και δεν ήμουν έτοιμος. Είχα φουλ αυτοπεποίθηση εξαρχής και όταν πήγα στην audition το έχασα. Είχα πολύ άγχος και φάνηκε στους κριτές, νομίζω ότι με άγχωνε ότι έβγαινα στην τηλεόραση. Είμαι στο τέταρτο έτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πήγα στο GNTM γιατί ένιωθα ότι ήθελα να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος με το όνομά μου κι όχι με της μητέρας μου. Ήθελα να δω τι μπορεί να καταφέρω. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει σχέση με το τραγούδι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήμουν 3 ετών, όταν έχασα τον πατέρα μου. Όταν τον χάνεις και είσαι τόσο μικρός, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν. Έχω μνήμες από εκείνον. Θυμάμαι να με μαλώνει».

«Η μαμά μου με έχει βοηθήσει πολύ και συνεχίζει να με βοηθάει κάθε μέρα. Ήθελε να έρθει μαζί μου η μαμά στην οντισιόν του GNTM αλλά της είπα να μην έρθει. Ήθελα να πάω μόνος μου, ήθελα να μπω με την αξία μου», δήλωσε για τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη.