Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή

Σε vacation mood βρίσκονται αυτές τις ημέρες η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους, μαζί με τον μονάκριβο γιο τους, Ερμή.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram την Παρασκευή (24.07.2026) μία σειρά με φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνάει μαζί με την οικογένειά της. Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία επέλεξαν για τις διακοπές τους ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο μέρος της Ελλάδας, όμως δεν αποκάλυψε δημοσίως τον προορισμό τους.

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Η Ελένη Φουρέιρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα δώσει μία συναυλία στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του Hybrid Tour που πραγματοποιεί φέτος το καλοκαίρι. Ως τότε έχει αρκετό χρόνο για να τον απολαύσει δίπλα στον σύζυγιο και τον γιο της, ο οποίος πλέον είναι 3,5 ετών.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η γνωστή καλλιτέχνιδα οι τρεις τους απόλαυσαν στιγμές δροσιάς και παιχνιδιού στη θάλασσα, ενώ χαλάρωσαν όλοι μαζί και στην ακτή.

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Πρόσφατα, η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι στο ξεκίνημά της στην ελληνική δισκογραφία, έκρυψε την καταγωγή της από την Αλβανία, επειδή φοβόταν πως αν το αποκάλυπτε δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες.

«Στην αρχή της καριέρας μου τα Μέσα μου φέρθηκαν και πολύ άσχημα και πολύ καλά. Αυτό τώρα έχει πάει στο Ίντερνετ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ. Δεν έβλεπαν ότι ήμουν ένα παιδί, που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή του. Την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Μεγάλωσα με τον φόβο για την καταγωγή μου. Έλεγα ότι αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες. Αυτή την εποχή δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Αρσενάκος μου έλεγε πως δεν ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω», είχε δηλώσει η Ελένη Φουρέιρα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.