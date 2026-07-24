Η Δανάη Μπάρκα για τα επόμενα σχέδιά της: «Θα επιστρέψω στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη»

Εδώ και μερικούς μήνες η Δανάη Μπάρκα έχει μετακομίσει στη Μεσσηνία και για την ακρίβεια στις Κιτριές, όπου πραγματοποιήθηκε και ο γάμος της με τον σύζυγό της, Χάρη Μπότση.

Την Παρασκευή (24.07.2026) η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε ένα Q&A με τους followers της στο Instagram και πολλοί φίλοι της τη ρώτησαν αν έχει εγκαταλείψει μόνιμα την πρωτεύουσα. Έτσι, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να γυρίσει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακινείται σε διάφορες πόλεις της χώρας ανάλογα με τις διαθέσεις της.

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«Που μένεις; Ποια είναι η βάση σου; Όλο το καλοκαίρι βρίσκεσαι αλλού;», ρώτησε κάποιος διαδικτυακός της φίλος τη γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια.

Τότε η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ποια είναι τα σχέδιά της για το προσεχές διάστημα.

«Είμαι στην Πελοπόννησο – όπως πολλοί μπορεί ήδη να ξέρετε. (Εδώ είμαι στις Κιτριές και λιάζομαι). Θα επιστρέψω Αθήνα τον Σεπτέμβρη», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

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Η Δανάη Μπάρκα κλήθηκε να αποκαλύψει αν σκοπεύει να ζήσει μόνιμα στην επαρχία.

«Εγκαταλείπεις την Αθήνα; Και αν ναι, Καλαμάτα ή Σέριφος; Ευχές για μια ζωή με αγάπη και γέλια», ήταν η ερώτηση κάποιου άλλου follower.

«Όχι (σ.σ. δεν εγκατέλειψα την Αθήνα). Αλλά θα ήθελα πολύ να φτιάξω έτσι την ζωή μου ώστε να μοιράζεται. Όπως αυτό που έκανα φέτος τον χειμώνα. Να έρθουν έτσι τα πράγματα που να μπορώ να απολαμβάνω την φύση και τις πόλεις που αγαπώ και τον χειμώνα», απάντησε η Δανάη Μπάρκα.

Σημειώνεται ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία και ζουν ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα.

Μάλιστα, την Τρίτη (21.07.2026) η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στο Ιnstagram φωτογραφίες από μία πρωινή βόλτα με τον Φάνη Μπότση στην παραλία.