Άννα Φλωρινιώτη: Η νέα ζωή μετά τον θάνατο του πατέρα της – «Εργάζομαι πλέον σε κομμωτήριο»

Η Άννα Φλωρινιώτη παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και μίλησε για τα όσα άλλαξαν στη ζωή της, μετά τον θάνατο του πατέρα της, τον Ιούνιο του 2023. Η κόρη του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη βρέθηκε σε αδιέξοδα και κλήθηκε να πάρει αποφάσεις. Απευθύνθηκε σε ψυχοθεραπευτή και συνειδητοποίησε πως η εργασία ήταν το σωσίβιο που έψαχνε.

Όπως αποκάλυψε η Άννα Φλωρινιώτη, εργάζεται πλέον στο κομμωτήριο μιας φίλης της. Παλαιότερα είχε δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, χωρίς να ασχολείται με το «τι θα πει ο κόσμος για την κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη». Ανάμεσα στα άλλα που έκανε, ήταν να εργαστεί και σε ένα γραφείο συνοικεσίων, όπου τα πήγαινε εξαιρετικά, όπως είπε.

Ο πόνος της απώλειας του πατέρα της πάντως, παραμένει μέσα της άσβεστος. Τα δύσκολα για την Άννα Φλωρινιώτη, φαίνεται πως δεν έχουν περάσει.

Άννα πόσο καιρό εργάζεσαι στο κομμωτήριο;

Είμαι περίπου δυόμισι χρόνια, πάω στα τρία, από τότε που έφυγε ο μπαμπάς μου. Αποφάσισα εκείνο το καλοκαίρι να έρθω για βοήθεια. Είναι της φίλης μου το μαγαζί και ήρθα για λίγο να τη βοηθήσω, για να πάει διακοπές και να κρατήσω το μαγαζί της. Κι έμεινα. Μου αρέσει ο χώρος της ομορφιάς κι έτσι κι αλλιώς έχω μεγαλώσει μέσα σε τέτοιους χώρους μια ζωή. Έχω αναλάβει το κομμάτι του μαγαζιού: ραντεβού, πληρωμές, ταμεία και οργάνωση.

Σε βοήθησε στο ψυχολογικό κομμάτι;

Θα σου πω ότι εκείνο το διάστημα ούτε να κοιμηθώ δεν μπορούσα, είχα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν δύσκολο, έκλαιγα συνέχεια. Έπρεπε με κάτι να απασχολώ το μυαλό μου, να κάνω κάτι να μην σκέφτομαι. Πήγα σε ψυχοθεραπευτή και είχα δυο επιλογές: ή να αρχίσω φαρμακευτική αγωγή ή να αρχίσω να δουλεύω πολύ. Διάλεξα να δουλεύω, να γυμνάζομαι, να περπατάω για να κουραστώ και να κοιμηθώ. Το πρόβλημά μου ήταν ο ύπνος, γιατί όταν χαλάρωνα, έρχονταν εικόνες και με τσάκιζαν

Στο παρελθόν έχεις ασχοληθεί με πολλά επαγγέλματα…

Γενικά στη ζωή μου μού άρεσε να κάνω δουλειές, να ασχολούμαι με κάτι. Ήθελα μονίμως να δουλεύω και ήθελα να δοκιμάζω κι άλλα πράγματα. Είχα ανοίξει γραφείο συνοικεσίων. Έκανα συνοικέσια, στα οποία ήμουν πάρα πολύ καλή. Έχω παντρέψει πολύ κόσμο.

Δεν σκέφτηκες ποτές τι θα πει ο κόσμος;

Όχι, δε με ενδιέφερε ποτέ τι θα πει ο κόσμος. Αν πουν «η Φλωρινιώτη δουλεύει σε γραφείο συνοικεσίων», ή κομμωτήριο. Δε με ενδιέφερε τίποτα από αυτά. Με ενδιέφερε να είμαι εγώ καλά. Βέβαια, δεν σταματάω ποτέ τη δουλειά που γεννήθηκα να κάνω, που μεγάλωσα μέσα σε αυτή, που είναι η οικογενειακή κληρονομιά.

Είσαι καλύτερα ψυχολογικά; Μαλακώνει ο πόνος μετά την απώλεια;

Όσο περνάει ο καιρός είμαι χειρότερα. Απλώς έχω κάποιες αλλαγές. Τώρα μπορεί να ακούσω τη φωνή του μπαμπά μου λίγο και να μη με πειράξει τόσο. Πριν με το που άκουγα τη φωνή του πάθαινα σοκ. Από τραγούδια, με έπιανε το στομάχι, νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Από μικρό παιδάκι δουλεύαμε μαζί. Ήμασταν πάντα μαζί,. Γιορτές, δουλειές, στο ίδιο δωμάτιο. Λέγαμε τα πάντα. Δεν ξεπερνιέται ποτέ. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια.