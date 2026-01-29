Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Θα ζούσε αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της

Η Άννα Φόνσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ και μίλησε για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπως ανέφερε, η «εθνική σταρ» ήταν παρεξηγημένη από πολλούς. Οι δυο τους είχαν μια σχέση ξεχωριστή. Μια αληθινή φιλία, πίσω από τα φώτα της εποχής.

Η Άννα Φόνσου παραδέχτηκε πως υπήρξε θαυμάστρια της συναδέλφου της. Θυμήθηκε μάλιστα τη μέρα, που επισκέφθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο σπίτι που έμενε και της άνοιξε η μητέρα της: «Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μαθαίνω πού μένει, πάω, μου ανοίγει η μαμά της και με ρωτάει ποια είμαι. Τότε η Αλίκη είπε να μπω μέσα στο σπίτι. Μπαίνω ντυμένη σαν τη Βουγιουκλάκη» περιγράφει η Άννα Φόνσου και συνεχίζει:

«Της είπα: “Βλέπετε ότι μπορεί να έχω πει εγώ ότι δεν σας ξέρω;”. Με αγκάλιασε και δε χωρίσαμε ποτέ. Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολές μου στιγμές ήταν πλάι μου. Δεν έπαιξα μαζί της, ούτε να με προβάλλει… Δεν χρειαζόταν κιόλας!

Ήταν παρεξηγημένη η Αλίκη, καρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν» σημείωσε η Άννα Φόνσου.

Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου εξήγησε: «Όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, δεν κάνει όνειρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να λες ότι το καλύτερο που θες να σου συμβεί, είναι να έχεις καλές εξετάσεις.

Στους γιατρούς δεν πάω, αλλά με υποχρεώνουν! Δεν πάω γιατί θα μου βρει διάφορα… Όλοι γράφουν… Γράφουν… Άδεια ταφής θα πάρω! Δε μπορώ να πηγαίνω στους γιατρούς, γιατί από τη στιγμή που δουλεύω τόσες ώρες την ημέρα…». Δες το σχετικό απόσπασμα από το 21ο λεπτό και έπειτα.

