Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, με μια σειρά από ανθρώπους που τον γνώριζαν, να παραχωρούν δηλώσεις. Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον σπουδαίο σόουμαν. Ανέφερε πως τον έζησε στην πιο δύσκολη περίοδο της διαδρομής του. Τότε που ζούσε σε οίκο ευγηρίας, ξεχασμένος από φίλους και συγγενείς.

Η Άννα Φόνσου τόνισε πως ο Γιώργος Μαρίνος «σφράγισε» με την παρουσία του, ολόκληρες δεκαετίες της νυχτερινής Αθήνας: «Δεν θέλω να πω όλα αυτά που λέτε εσείς, σας ακούω μια ώρα, εντάξει… Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν άνθρωπο καταπληκτικό και νομίζω ότι και ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω, Γιώργο, τίποτα πια. Είμαι τόσο συγκινημένη και που δεν θέλω να πω. Τα είπαν όλοι οι άλλοι που τον ξέραν πιο πολύ. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του και εκεί δεν ήταν κανένας κοντά του. Και ήμουν εγώ με μία φίλη μου, που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και τον γνώρισα όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω πάνω εκεί γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανείς να τον πάει στο νοσοκομείο.

Δεν τον ήξερα, τον θαύμαζα μόνο, τίποτα άλλο. Και ήταν ένας άνθρωπος που το διάστημα που κάθισε σε μας και μας είπε πολλά πράγματα, νομίζω ότι και για τους ρόλους εδώ πέρα και για μένα ιδιαίτερα, ανεβήκαμε πολλά σκαλιά πιο πάνω με αυτά που μας είπε αυτός ο άνθρωπος, ο σοφός».

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μετά από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και δυσκολίες.